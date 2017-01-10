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Malatya Haber -

Yazıhan’da Esrar Baskını

Yazıhan’da Esrar Baskını
  • 10.01.2017
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Polis Ekipleri tarafından, Yazıhan’da bir evde yapılan aramada 49 paket halinde esrar bulundu.

Ele geçen uyuşturucu ile ilgili olarak Malatya Emniyet Müdürlüğü’nün açıklaması şöyle:

“Malatya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İlimiz Yazıhan ilçesinde bir şahsın ikametinde yapılan arama neticesinde 49 paket satışa hazır vaziyette, toplam daralı ağırlığı 653 gram esrar maddesi ele geçirilmiş olup şahıs gözaltına alınmış olup, şahıs hakkında işlem yapılmıştır.

İlimiz genelinde uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde tacirlerine yönelik kararlı mücadele Malatya halkından almış olunan destekle artarak devam edecektir.”

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