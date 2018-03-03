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Yazıhan’da Futbol Turnuvası

Yazıhan’da Futbol Turnuvası
  • 03.03.2018
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Yazıhan Kaymakamlığı, Yazıhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yazıhan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Yazıhan Şehir Stadında yapılan turnuvaya halk ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Turnuvada Yazıhan Anadolu Lisesi birinci, Durucasu Abdurrahman Serttaş Çok Programlı Anadolu Lisesi de ikinci oldu. Birinci ve ikinci olan takımlara kupa verilirken bütün oyunculara da madalya takdim edildi.

Kupa töreninde konuşan Yazıhan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ali Dağ, yaptığı açıklamada sporun kardeşlik ve dostluk duygularını pekiştirdiğini, her iki takımın da centilmence oynadığını, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, Yazıhan Kaymakamlığına, Yazıhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne,  turnuvaya katılan bütün sporculara, sporcuları hazırlayan bayan beden eğitimi öğretmenlerine, okul yöneticilerine ve hakemlere  teşekkür  ettiğini söyledi.

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