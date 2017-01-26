Yazıhan’ın Alt Yapısı İçin İmza Atıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, ilçelerdeki çalışmalarına ehemmiyet vererek istikrarlı bir şekilde geleceğin Modern altyapısını inşa ediyor. Bu kapsamda Yazıhan İlçesine 6.1 Milyon TL’lik Modern bir altyapı yatırımı yapacak.

Dr. Özdemir: 2017 Yılı Geleceğin Modern Altyapı Yılı Olacak

Konu ile ilgili bilgiler veren Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, Yazıhan İlçesi’nin kanalizasyon altyapısı ile ilgili projenin tamamlandığını, yatırım sözleşmesinin imzalandığını ifade ederek, “İlk olarak Yazıhan ilçemizin Modern altyapıya kavuşması amacıyla proje hazırladık ve ihalesini gerçekleştirdik. Bu proje kapsamında Yazıhan ilçemizin merkezine maliyeti 6.1 Milyon TL olan 36,6 km’lik kanalizasyon hattı, 693 adet muayene bacası ve 600 adet parsel bacası yatırımına başlayacağız. 2017 yılında Malatya genelinde su ve kanalizasyon alt yapı yatırımlarımız aralıksız devam edecek. Çalışmalarımızın tamamlanmasıyla birlikte Yazıhan ilçemiz sağlam bir altyapıya kavuşmuş olacak ” diye konuştu.

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