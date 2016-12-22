Yazıhan’ın Yeni Kaymakamı Geldi

Vali Mustafa Toprak, 01 Aralık 2016 tarihli Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile atanan Yazıhan ilçesi yeni Kaymakamı İdris Akça’yı makamında kabul etti.

Vali Toprak, Çorum Bayat ilçesi Kaymakamlığı görevinden Yazıhan İlçe Kaymakamlığına atanan Akça’ya yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Malatya’nın sahip olduğu kadim değerler açısından çok özel ve güzel bir il olduğunu belirten Vali Toprak, tüm ilçe kaymakamlarıyla birlikte bir takım ruhu anlayışı içerisinde görev ifa etmenin, Malatya ve ilçelerini daha güçlü bir geleceğe taşımak adına çok önemli olduğunu vurgulayarak, Kaymakam Akça’ya çalışmalarında başarılar diledi.

Kaymakam Akça, kendisini kabulünden ve iyi dileklerinden dolayı Vali Toprak’a teşekkür etti.

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