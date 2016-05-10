YDG-H Operasyonunda 10 Gözaltı

Malatya’da terör operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı. 1 kişinin ise firar olduğu ve arama çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.

Malatya’da PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması olan YDG-H içerisinde faaliyet gösteren şüphelilere yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında,11 kişiden 9 kişinin Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, 1 kişinin Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yakalandığı kaydedildi. Firari olan 1 kişinin ise arama çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.

Gözaltına alınan 10 kişinin emniyetteki ifadelerinin devam ettiği kaydedildi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması olan YDG-H (Yurtsever Devrimci Gençlik) içerisinde faaliyet gösteren şüphelilere yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 11 kişiden, 9 kişinin Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, 1 kişinin Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yakalandığı, 1 kişinin ise halen firar olduğu, yakalanan kişilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği, kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com