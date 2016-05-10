YDG-H Operasyonunda 10 Gözaltı
Malatya’da terör operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı. 1 kişinin ise firar olduğu ve arama çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.
Malatya’da PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması olan YDG-H içerisinde faaliyet gösteren şüphelilere yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında,11 kişiden 9 kişinin Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, 1 kişinin Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yakalandığı kaydedildi. Firari olan 1 kişinin ise arama çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.
Gözaltına alınan 10 kişinin emniyetteki ifadelerinin devam ettiği kaydedildi.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması olan YDG-H (Yurtsever Devrimci Gençlik) içerisinde faaliyet gösteren şüphelilere yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 11 kişiden, 9 kişinin Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, 1 kişinin Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yakalandığı, 1 kişinin ise halen firar olduğu, yakalanan kişilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği, kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
Malatyamız çok göç alıyor ya adam gibi yaşarlar ya da adam ederiz. yeminle bi yanlış yapsınlar onlara Malatyayı dar ederiz.
Bu yakalananlar piyon kardeşim, esas bunları yönlendiren belli başlı kariyer sahibi olmuş isimlerin peşine düşülmesi gerek. Her zaman bir piyon bulunur, ancak ele başları ortadan kaldırıldı mı, eylem için hazırlanan piyonlar kendiliğinden yok olacaktır. Saygılarımla….