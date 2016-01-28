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Malatya Haber -

YDG-H’ye 1 Tutuklama Daha

YDG-H’ye 1 Tutuklama Daha
  • 28.01.2016
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Malatya’da PKK’nın gençlik yapılanması YDG-H’ye yönelik düzenlenen terör operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanması YDG-H’ye yönelik soruşturma kapsamında M.S. adlı şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.S, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savcısının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan M.S, “terör örgütü üyesi olmak” suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Malatya’daki YDG-H operasyonunda, geçtiğimiz günlerde 14 kişi tutuklanmıştı.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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