AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, “En zor anlarda bile hamdolsun bize diz çöktürmeye çalışan o emperyalist güçlere diz çökmedik. Bugünde buna benzer maalesef uluslararası bir projenin parçası olarak hemen yanı başımızda özellikle Suriye’de karşımıza çıkan yedi düvelle savaşıyoruz” dedi.

Milletvekili Şahin, Malatya’daki temasları kapsamında Battalgazi İlçesi Aslanbey ve Nuriye Mahallesi muhtarlarını ziyaret etti.

Şahin, mahalleleri ziyaret ederek, muhtarlarla ve mahalle sakinleriyle bir araya geldiklerini ifade ederek, “Amacımız vatandaşlarımızın yaşadığı bu şehir merkezindeki mekanlarda şerefli bir görev ifa eden muhtarlarımızla bir araya gelip, isteklerini dinlemek. Muhtarlarımızın yanında olmak hem siyaseten gücümüze güç katıyor hem de elimizi güçlendiriyor. Sahada sizler ne kadar memnun iseniz, sizlerin memnuniyeti vatandaşın memnuniyetini ifade eder. Vatandaş için güncel hayatı içerisindeki yol, elektrik, su, altyapı, eğitim, sağlık, asayiş olmazsa olmazlardır. Bunlardan herhangi birisi eksik olduğu zaman mahalleli nasıl rahatsız oluyorsa, biz bir ailenin bireyleri gibiyiz, bu aile bireylerinden herhangi birinin rahatsız olması ister istemez bütün toplumu sıkıntıya sürüklemiş olur. Hele hele mahallelimizin rahatsız olduğu bir konuda, öncelikli olarak en büyük sıkıntıyı muhtarlarımız yaşar. Muhtarlarımıza yetki verilmiş, mahallelilerimizin sorunlarıyla ilgilensinler diye bu yetkiyi vermiş, onların karşılaştığı bir sorun yumağı oluşmuşsa, burada sizin elbette ki bir takım sıkıntılarla karşı karşıya kaldığınızın göstergesi olur. Bizde sizler sıkıntı yaşamayasınız diye bugüne kadar ülkemizin bütün katmanlarıyla, siyaset kurumu başta olmak üzere bütün kurumlarıyla, yerel yönetimlerde görev alan arkadaşlarımızla beraber milletimizle devlet arasında köprü oluşturmaya çalışıyoruz. Vatandaşımız bize yetkiyi verirken, bizde devleti, ülkeyi, bütün kurumları siyaset mekanizmasına emanet ediyorlar. Vatandaştan toplamış olduğumuz vergileri, eğer vatandaşımızın bizden beklentilerine yönelik bir çalışmaya kullanıp, projeler üretemiyorsak, vatandaşımızın sıkıntılarını seri ve süratli bir şekilde çözemiyorsak, vatandaşımız dört yılda bir bizi nasıl iktidara getiriyorsa, sandıkta hesabını sorar” diye konuştu.

AKP’nin 16 yıllık iktidarında önemli hizmetlere imza attığını kaydeden Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Beş dönemdir genel seçimlerde iktidarda olabilmişsek, 3 yerel seçimde de iktidarda kalmışsak hem genel hem de yerel hizmetlerin vatandaşımıza ulaşması, erişmesi noktasında sıkıntıları minimize etmişiz. Hayatın güncel işleyişi içerisinde karşılaşacağımız sorunlar mutlaka olacaktır. Hayat devam ediyorsa mutlaka sorunlarda peyderpey karşımıza çıkacaktır. Bunları hem muhtarlarımızdan dinliyoruz hem de vatandaşlarımızın bu konudaki taleplerini muhtarlarımız aracılığıyla dinleyip, elimizden gelen çabayı gösteriyoruz.”

Milletvekili Şahin, ülkenin zor şartlar içerisinde olduğunu belirterek, “Yüzyılın başında yine o gün ‘hasta adam’ rolünde gördükleri o koca imparatorluğu dört bir yandan kuşatmışlardı ama orada yeniden bir devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devletini oluşturabildiysek, bu topraklarda yaşayan insanlarımızın yüceliğini, büyüklüğünü, iradesini anında ortaya koymanın bir göstergesi olarak görürüz. En zor anlarda bile hamdolsun bize diz çöktürmeye çalışan o emperyalist güçlere diz çökmedik. Bugünde buna benzer maalesef uluslararası bir projenin parçası olarak hemen yanı başımızda özellikle Suriye’de karşımıza çıkan yedi düvelle savaşıyoruz. Orada aslında bir terör örgütüyle savaşmıyoruz, onun arkasında maalesef bugüne kadar en aşağılık terör eylemlerin olduğu bölgede arkasında süper güçlerden Amerika, Rusya, İran, Avrupa Birliği ülkeleri hatta Birleşmiş Milletin birçok ülkeleri var. Fırat Kalkanı Harekatıyla bölgede muzaffer olan ordumuz göğsümüzü kabarttı. Şuanda da Afrin bölgesinde inşallah o bölgede tamamında terör örgütlerinde eser kalmayıncaya kadar Allah’ın izniyle milletimizin dua ve destekleriyle Mehmetçiğimiz muzaffer bir şekilde tekrar evlerine dönmeyi nasip etsin. Yalnız dışımızdaki o yedi düvelle değil maalesef içimizde de bir takım kronikleşmiş muhalefetin yanlış bir takım söylemleriyle de mücadele etmeye gayret gösterdik. Özellikle ana muhalefet partisinin kurultayları yapıldı, Parti Meclisi’ne (PM) aldıkları bazı isimlere bakıyoruz, iğrenç sözlerle Mehmetçiğimizi, ülkemizin değerlerine hakaret edecek türden söylemlerde bulunanları aldıklarını gördük. Biz ana muhalefet partisinden kesinlikle bu ülkenin birlik ve beraberliğine çomak sokmaya çalışan, aşağılık bir takım icraatlar içerisinde yer alan bazı tiplerin aralarından ayıklanmasını beklerdik. Ama maalesef bakıyorsunuz devlete ‘seri katil’ diyenleri onura ediyorlar” ifadelerini kullandı.

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