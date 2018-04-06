‘Yediden Yetmişe Vatandaş İlgili’

Spor Genel Müdürlüğü tarafından sporun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, çocuk ve gençlerin spora teşvik edilmesi, her yaştaki vatandaşın sağlıklı bir yaşam için beden eğitimi ve spor faaliyetlerine katılımın sağlanması amacıyla hayata geçirilen ‘Koşabiliyorken Koş’ projesine Malatya’da yediden yetmişe büyük ilgi var.

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğiyle yürütülen projenin startı 5 Nisan’da Vali Ali Kaban’ın da katılımıyla Malatya İnönü Stadı’nda gerçekleştirilmişti.

İl Müdürlüğü’nde görevli antrenörler nezaretinde Atatürk Spor Salonu, İnönü Stadı, Abdullah Gül Parkı, Hürriyet Parkı, Kuyu Önü Tecde Yürüyüş Parkurunda tüm yaş gruplarından vatandaşların sağlıklı ve bilinçli spor yaptırmak amacıyla her türlü destek sağlanıyor.

Etkinliğe Malatya’da yediden yetmişe vatandaşların yoğun ilgili olduğu kaydedildi. Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nde görevli deneyimli antrenörler nezaretinde vatandaşlar sağlıklı ve bilinçli spor yapıyor.

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, projeye yoğun bir ilgi olduğunu ifade ederek, proje kapsamında her yaş grubundan vatandaşların ve engelli bireylerin özgürce spor yapabilmeleri için her türlü imkanın ücretsiz olarak sağlandığını belirtti.

Fındıklı, Spor Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Koşabiliyorken Koş” projesinin vatandaşların sağlıklı ve bilinçli spor yaptırmak amacıyla hayata geçirildiğini kaydederek, vatandaşların deneyimli antrenörler nezaretinde spor yaptıklarını ifade etti.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi