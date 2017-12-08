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Final

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Malatya Haber -

Yemek Yarışmasında Derece Aldılar

Yemek Yarışmasında Derece Aldılar
  • 08.12.2017
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Bursa Gastronomi Derneği (BUGAD) ve GASTFED iş birliği ile düzenlenen 1. Geleneksel Kestaneli Lezzetler Ulusal Yemek Yarışması’nda Malatya’yı temsil eden  Aslantepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Meslek dersleri öğrencileri Oğuzhan Berberoğlu altın, Mehmet Emin Aydın ise gümüş madalye elde etti.

Edinilen bilgiye göre  Bursa Nilüfer Gazi Pazarı’nda düzenlenen yarışmaya yaklaşık 150 kişi katıldı.  3 gün süren yarışmada farklı kategoriler değerlendirildi.

Seyfi Ali Erşahin, Barış Ondaş, Hasan Karabulut, Şef Baransel Duman, Emre İdrisoğlu, Emrah Köksal Zengin, Betül Çelebi, Duygu Tuğcu, Haldun Tüzel ve  Mümin Durutlu gibi isimleri jüri üyesi olduğu yarışmada  Malatya’yı Aslantepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Meslek dersleri öğretmeni Ali Özdemir koçluğunda  iki şef adayı öğrenci  temsil etti.

Toplam iki kategoride hünerlerini sergileyen  Malatya’lı öğrencilerden Oğuzhan Berberoğlu , Lise düzeyi restoran tatlı tabağı yarışmasında altın madalya, Mehmet Emin Aydın ise  Lise düzeyi taze makarna yarışmasında  gümüş madalya kazandı.

Aslantepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gecen yıl da  Van’da düzenlenen ulusal yemek yarışmasında  3 kategoride altın, en iyi okul kategorisinde gümüş ve iki kategoride de bronz madalya elde etmişti.

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