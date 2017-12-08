Yemek Yarışmasında Derece Aldılar

Bursa Gastronomi Derneği (BUGAD) ve GASTFED iş birliği ile düzenlenen 1. Geleneksel Kestaneli Lezzetler Ulusal Yemek Yarışması’nda Malatya’yı temsil eden Aslantepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Meslek dersleri öğrencileri Oğuzhan Berberoğlu altın, Mehmet Emin Aydın ise gümüş madalye elde etti.

Edinilen bilgiye göre Bursa Nilüfer Gazi Pazarı’nda düzenlenen yarışmaya yaklaşık 150 kişi katıldı. 3 gün süren yarışmada farklı kategoriler değerlendirildi.

Seyfi Ali Erşahin, Barış Ondaş, Hasan Karabulut, Şef Baransel Duman, Emre İdrisoğlu, Emrah Köksal Zengin, Betül Çelebi, Duygu Tuğcu, Haldun Tüzel ve Mümin Durutlu gibi isimleri jüri üyesi olduğu yarışmada Malatya’yı Aslantepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Meslek dersleri öğretmeni Ali Özdemir koçluğunda iki şef adayı öğrenci temsil etti.

Toplam iki kategoride hünerlerini sergileyen Malatya’lı öğrencilerden Oğuzhan Berberoğlu , Lise düzeyi restoran tatlı tabağı yarışmasında altın madalya, Mehmet Emin Aydın ise Lise düzeyi taze makarna yarışmasında gümüş madalya kazandı.

Aslantepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gecen yıl da Van’da düzenlenen ulusal yemek yarışmasında 3 kategoride altın, en iyi okul kategorisinde gümüş ve iki kategoride de bronz madalya elde etmişti.

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