Yemen’de Yarım Milyon Çocuk Ölümle Karşı Karşıya

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programının (WFP), yayınladığı ortak basın açıklamasında, akut yetersiz beslenme aşamasına ulaşan yarım milyon çocuğun acil bakım ve uzman tedavi sağlanmaması halinde ölüm riskiyle karşı karşıya kalacağı belirtildi.

Yemen’de yetersiz beslenme sıkıntısı çeken 2,2 milyon çocuktan yarım milyonunun durumunun akut yetersiz beslenme aşamasına ulaştığına dikkat çekilen açıklamada, ülkede devam eden şiddet olaylarının, dünyadaki en kötü açlık krizlerinden birine yol açtığı kaydedildi.

7 milyon kişi bir sonraki öğününden emin değil

Açıklamada, ülkede yaklaşık 7 milyon kişinin bir sonraki öğününün nereden geleceğini bilmediği ve acilen gıda yardımına ihtiyaç duyduğu ifade edildi.

Ülkede insanların ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde mevcut kaynakları aştığı belirtilen açıklamada, WFP’nin gelecek 12 ay boyunca ülkede gıda güvensizliği sıkıntısı yaşayan 9 milyon kişinin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için acilen 1,2 milyar dolara ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

UNICEF de açıklamada, Yemen’deki çatışmalarda mağdur olan çocukların hayatını kurtarma programı için 236 milyon dolar sağlanması gerektiğini kaydetti.

“Çocuklar önlenebilir hastalıklar yüzünden ölüyor”

UNICEF Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Geert Cappelaere, “Yemen’de milyonlarca çocuk akut yetersiz beslenme sıkıntısı çekiyor. Birçoğu tamamen önlenebilir hastalıklar nedeniyle ölüyor. Uluslararası toplum ve çatışma tarafları daha fazla önlem almazsa ülke açlığın pençesine düşecek ve daha fazla çocuk ölüm kalım savaşı verecek. Şu anda zamanla yarışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Harekete geçersek birçok kişinin hayatını kurtarabilme imkanımız olur”

WFP Ortadoğu, Kuzey Afrika, Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölge Temsilcisi Muhenned Hadi de şunları kaydetti:

“Ülke açlık sürecine girdiğinde zaten birçok hayat kaybedilmiş olacak. Eğer şu anda harekete geçersek birçok kişinin hayatını kurtarabilme imkanımız olur. Uluslararası topluma acilen gereken finansmanı sağlaması ve ülkenin çeşitli bölgelerindeki açlık olaylarını önleyebilmemiz konusunda bize yardım etmesi çağrısında bulunuyoruz.”

Sana, AA