“Yemyeşil Bir Malatya Yapacağız”

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Malatya’yı, yemyeşil bir Malatya haline getirmek için orman teşkilatımız çalışıyor” dedi.

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Bakan Eroğlu, Malatya’daki yatırımlarla ilgili detaylı bilgiler verdi.

Bakan Eroğlu, Malatya’yı çok sevdiklerini ifade ederek, “Malatya, yüzde 68 oy oranıyla 1 Kasım seçimlerinde bir destan yazdı. O yüzden buraya ne yapılsa azdır. Zaten bizde burada hükümet olarak çok büyük yatırımlara imza attık. Geçmişte yapılamayan bütün tesisler bitti. Yollar, barajlar, eğitimde, sağlıkta her sahada muazzam yatırımlar yapıldı. Geçen sene sonuna kadar Malatya’mıza hükümetimiz 15 milyar TL’lik bir yatırım yapmış. Birinci sırada Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve ikinci sırada biziz. Ama onların yolları büyük ölçüde bittiği için inşallah bu yıldan 2017 yılından itibaren Malatya’da birinciliği biz alıyoruz. Bayrağı taşıyacağız” dedi.

“MALATYA’YI YEMYEŞİL BİR MALATYA HALİNE GETİRMEK İÇİN ORMAN TEŞKİLATIMIZ ÇALIŞIYOR”

Malatya’da baraj, gölet, sulama tesisleri, dere suyu ıslahları ve içme suyu meselelerini kökünden çözeceklerini dile getiren Eroğlu, şunları söyledi: “Burada tek bizim bakanlığımızın bölge müdürlüğü var. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü’nü burada kurduk. Dolayısıyla Doğa Koruma ve Milli Parkların geliştirilmesi, Malatya’nın tabiat turizmine açılması, doğa turizmine açılması açısından bir eylem planı da hazırladık. Bunun dışında DSİ gerçekten büyük bir çalışma içerisinde. Burada daha önce ormancılık faaliyetleri yoktu ama Beydağı’nı taşlık, kayalık, üzerinde 8-10 santim toprak olmasına rağmen buraları kepçelerle 1,5 metre kazarak, toprak doldurarak, ağaçlandırıyoruz. Şimdi yeni ağaçlandırma talepleri var. İnşallah Malatya’yı, yemyeşil bir Malatya haline getirmek için orman teşkilatımız çalışıyor. Burada bütün otomatik meteoroloji ölçüm istasyonlarını kurduk. İlçelerimizin tamamında kurduk.”

“MALATYA’YA BİR MİLYAR 300 MİLYON TL’LİK YATIRIM YAPTIK”

Bakan Eroğlu, Malatya’da bir milyar 300 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını kaydederek, “Tabi bu geçen yılın hesapları, bu yılın hesapları daha çıkmadı. Bu 1,5 milyar TL’yi aşıyor. 5 baraj, 1 gölet inşa etmişiz. 233 bin 370 dekar araziyi sulamaya açmışız. 40 tane dere ıslah edildi. 68 milyon fidan toprakla buluştu. 2 bal ormanı, 3 mesire yeri inşa ettik. Turgut Özal Tabiat Parkı gibi birçok tabiat parkı ve mesire alanları yapıldı. 23 tane otomatik meteoroloji ölçüm istasyonu, iki tane de havaalanı ölçüm istasyonu kurduk” diye konuştu.

“MALATYA TARİHİNDE GÖRÜLMEMİŞ BİR HAMLE, 14 BARAJ İNŞA EDİYORUZ”

Malatya’da 14 baraj inşa ettiklerini dile getiren Bakan Eroğlu, “Boztepe Recai Kuran Barajı bitti. Kapıkaya Turgut Özal Barajı, Sofular Barajı, Doğanşehir Söğüt Barajı, Hekimhan Güzelyurt Barajı tamamlandı. Ama şuanda 14 tane daha baraj inşa ediyoruz. Malatya tarihinde görülmemiş bir hamle. Yoncalı Barajı’nın yüzde 70’i tamamlandı. Çok zor bir barajdı. Ama biz söz verdik, Yoncalı Barajını bitirmek bizim boynumuzun borcudur. Orada tüneller var, inşallah onları da bitireceğiz. 9 bin 263 metre tünel var. Biz, dağları delip geçeceğiz ve oradaki ovalara suyu vereceğiz. Bunun dışında Kuluncak Karaçayır Barajı’nın yüzde 45’i, yarısı bitti ama inşallah bu sene arkadaşlara talimat verdim, ödenek sıkıntısı yok, yıldırım hızıyla yapılacak. Hekimhan’da Kurşunlu Barajı da yüzde 45’i tamamlandı. Malatya merkez Yaygın Barajı’nın yarısı tamamlandı. Kuluncak Bicir Barajı’nın yüzde 85’i tamamlandı, 2017’sde bitecek. Doğanşehir’de Erkenek Barajı’nın 3’te 1’i tamamlanmış. Doğanşehir Elmalı Barajı’nın temelini yeni attık. Temelden 51 metre yükseklikte toprakları sulayacak. Sulama suyuyla 2 bin 530 dekar sulanacak. 2016’da temel attık, şuanda yüzde 15’te ama hızla devam ediyor. Darende Ayvalı Barajı’nın yarısı tamamlandı. Hekimhan Karadere Barajı buda yüzde 20’de. Hekimhan Budaklı Barajı geldiğimizde temel atmıştık, orada çok büyük bir müjde verdik. Müjdeleri yerine getiriyoruz. Malatya Yeşilvadi, bu Malatya’nın hasretle beklediği bir proje. Beylerderesi biliyorsunuz Sayın Bakanımız ve değerli milletvekillerimizle birlikte çok güzel bir temel attık. Onun açılış tarih ve saatini takip ediyorum. Bu proje çok önemli. Buraya her bakımdan hayat verecek. Buda yaklaşık 39 metre yükseklikte şuanda yüzde 20 ama inşallah bu sene bunu büyük ölçüde tamamlayacak. Akçadağ Taşevler Barajı da yeni başladı. Darende Çınarköy Barajı yeni başladı. Hekimhan Güzelyurt Karaman Barajı bunu da söz verdik, ihale ettik, ihale süreci devam ediyor. İhale süresinin bir ay süresi kaldı. İnşallah bunu da baharda inşaat mevsimiyle birlikte temelini atacağız. 14 tane baraj, 13’ünün inşaatı devam ediyor. Bir tanesinin de ihalesini yaptık. O da bir ay sonra bitince şantiye kurulacak. Nisan ayı itibariyle Allah nasip ederse temel atmaya geliriz. Kale’de Ürüsnü Barajı projesini hazırlıyoruz. Bu büyük bir baraj. Yüksekliği 90 metre. Şuanda projesini yapıyoruz, sulayacağı alan yaklaşık 9 bin 500 dekar. Bunun da projesi yapılıyor sözümüz söz. Yeşilyurt Barajı’nın (İnek Pınarı) proje hazırlama safhası sürüyor, 25 bin 780 dekar araziyi sulayacak” şeklinde konuştu.

“2016 İLA 2019 YILLARINI MALATYA’DA SULAMADA HAMLE YILI İLAN ETTİK”

Baklan Eroğlu, 2016, 2017, 2018, 2019 yıllarını Malatya’da sulamalarda hamle yılı ilan ettiklerini anımsatarak, şunları söyledi: “Şuana kadar 233 bin 370 dekar alanı sulamışız ama yeterli değil. Özellikle geçen geldiğimde söz verdik ve ‘sulamaları çok hızlandıracağız’ dedik. Başta Kapıkaya Turgut Özal Barajı ve diğer Boztepe Recai Kutan Barajımızın sulamaları devam ediyor. Bir kere bizim bitirdiğimiz Darende Gökpınar sulaması, Derme ilave ve Çerkezyazı sulaması, Hekimhan Güzelyurt Barajı sulaması, Doğanşehir Söğüt Barajı sulaması, Sofular Barajı sulaması, Arapgir Göleti sulaması bitti. Şimdi ne var? Recai Kutan Barajı’nın sulamasında yaklaşık yüzde 63 gerçekleşme var. Turgut Özal Barajı’nın sulamasını bitirmek üzereyiz. Şuanda yüzde 95’tir. Bu sene bunları sulamaya açıyoruz. Hatta şuanda talimat verdik, müteahhide 2-3 yıl bakacağız, işletme yapmasını daha sonra arzu ederse Malatya Büyükşehir Belediyemize özellikle MASKİ Genel Müdürlüğüne devrederek, işletmesinin onlar tarafından yapılmasını istiyoruz. Ama her şeyde sistem otusun diye bölge müdürümüze talimat verdim, müteahhit tarafından işletmesinin en az 2 yıl mümkünse baksınlar. Daha sonra hiçbir eksik kalmadığı, her şey tıkır tıkır işletilmesi halinde devrini sağlayacağız. Kuluncak Karaçayır sulaması ihale edildi. Hekimhan Kurşunlu’da 2 bin 700 dekar devam ediyor. Yaygın Barajı sulaması ihale edildi. Kuluncak’ta Bicir Barajı sulaması ihale edildi. Erkenek Barajı sulaması ihale edildi. İnşallah bu sene çok hızlandıracağız. Ödenek problemi yok. Sulama safhasında çok sayıda proje ver. 40 tane dereyi ıslah ettik.”

“MALATYA’DA ORMAN KONUSUNDA BÜYÜK BİR SEFERBERLİK BAŞLATTIK”

Orman konusunda Malatya’da seferberlik başlattıklarını kaydeden Eroğlu, “Ormanın çalışmaları var. Osman açısından burası çok zengin değil. Yüzde 15’i orman. Bunun çoğu da bozuk orman. Biz burada büyük bir seferberlik başlattık. Malatya’yı yeşillendirme, yeşil Malatya yapma idealimiz var. Bildiğiniz gibi Beydağı taşlık, kayalık olmasına rağmen yeşillendirdik. Görüyorsunuz artık Beydağı yeşillendi. Şuana kadar orman teşkilatımız burada 68 milyon fidanı toprakla buluşturdu. Orman köylerinde, mahallelerinde yaşayanlara ORKÖY kredileri veriyoruz. Kura çekiyoruz, vatandaşlarımıza gelir getirici türden ağaçlandıranlara 3 yıl masraf, bakımı orman teşkilatına ait geliri 49 yıl vatandaşa ait olmak üzere vatandaşlara teslim ediyoruz. Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüzün burada ciddi çalışmaları var. Bir milli park, iki tabiat parkı, 19 devlet avlağı, 22 genel avlak olmak üzere burada bulunuyor. Burada birde kınalı keklik üretim merkezi kurduk. Çok önemli kapasitesi 15 bin ama 25 bin üretildi. Hayvanları koruyoruz” dedi.

Basın toplantısına; Malatya Valisi Mustafa Toprak, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AKP Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı kurumların müdürleri katıldı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com