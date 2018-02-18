Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Bursaspor ile golsüz berabere kaldıkları maçta altın değerinde 1 puan aldıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan Evkur Yeni Malatyaspor, sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, “Maça çıkmadan önce ‘yenemiyorsak, yenilmeyeceğiz’ demiştik. 1 puanı alabildik. 1 puan bizim için altın değerinde. Güçlü bir takıma karşı oynadık. Burada 1 puan alıp yolumuza devam etmek bizim için iyi. Rakibi iyi kapattık. Hücum anlamında daha etkili çıkmamız gerekiyor. Çok top kaybettik. Takımımızı iyi defans yaptığından dolayı tebrik ediyorum” dedi.

BURSA CEPHESİ

Bursaspor’da, Teknik Direktör Paul Le Guen maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Alınan sonucun hayal kırıklığı olduğunu ifade eden Fransız çalıştırıcı, “Oyunun kontrolü bizdeydi. Oyuncularım tamamen motivelerdi ama yetmedi. Etkili değildik, çok fazla orta yaptık, pozisyon bulduk ama bunun ödülünü alamadık. Oyuncularıma herhangi bir eleştiri getiremem. Savaşma ruhunu ortaya koydular. Oyuncularımla ilgili yapacağım eleştiri yok” dedi.

Kulüpteki geleceğiyle ilgili sorulan sorulara ise deneyimli çalıştırıcı, “Çok çalışacağım. Her gün çok çalışıyorum. Kulüpte çok zaman geçiyorum. Gelecekle alakalı planım çalışmaya devam etmek. Başımı dik tutmak zorundayım. Devam edeceğim. Burada mutluyum. Sevildiğimi hissediyorum. Liderliğimi koyduğumu hissediyorum. Bunun için de çalışmaya devam edeceğim. Sonuç hayal kırıklığıydı ama oyuncularımla alakalı çekincem yok. Onların performansıyla ilgili hayal kırıklığım yok. Belki de gol atmalıydık, bu oyunumuzu sonuca çevirmeliydik ama daha öncekilerle aynı bir hayal kırıklığı değil. Her zaman sorumlu hocadır. Hocadan kaynaklanır” diye konuştu.

Oyuncuların tamamının kazanmak istediğini ifade eden deneyimli teknik adam, “Sizce savaşmadılar mı? Bence bunu ortaya koydular. Belki de sorun diye gördüğümüz bir şeyin çözümü başka bir yerde olabilirdi. Ortalar yapılırken daha çok oyuncuyla ceza alanına girmeliydik. Oyuncularımın üzülmediğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz” dedi.

“İstifa etme gibi bir düşünceniz var mı?” sorusunu yanıtlayan Le Guen, “İstifa nasıl edebilirim? İki yıllık anlaştım. Burada kalmak için motivasyonum çok yüksek. Elimden geleni yapacağım. Çok garip bir soru” şeklinde konuştu.

Bursa, iha