“Yenemiyorsak Yenilmeyeceğiz, Demiştik”
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Bursaspor ile golsüz berabere kaldıkları maçta altın değerinde 1 puan aldıkları için mutlu olduğunu söyledi.
Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan Evkur Yeni Malatyaspor, sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, “Maça çıkmadan önce ‘yenemiyorsak, yenilmeyeceğiz’ demiştik. 1 puanı alabildik. 1 puan bizim için altın değerinde. Güçlü bir takıma karşı oynadık. Burada 1 puan alıp yolumuza devam etmek bizim için iyi. Rakibi iyi kapattık. Hücum anlamında daha etkili çıkmamız gerekiyor. Çok top kaybettik. Takımımızı iyi defans yaptığından dolayı tebrik ediyorum” dedi.
BURSA CEPHESİ
Bursaspor’da, Teknik Direktör Paul Le Guen maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Alınan sonucun hayal kırıklığı olduğunu ifade eden Fransız çalıştırıcı, “Oyunun kontrolü bizdeydi. Oyuncularım tamamen motivelerdi ama yetmedi. Etkili değildik, çok fazla orta yaptık, pozisyon bulduk ama bunun ödülünü alamadık. Oyuncularıma herhangi bir eleştiri getiremem. Savaşma ruhunu ortaya koydular. Oyuncularımla ilgili yapacağım eleştiri yok” dedi.
Kulüpteki geleceğiyle ilgili sorulan sorulara ise deneyimli çalıştırıcı, “Çok çalışacağım. Her gün çok çalışıyorum. Kulüpte çok zaman geçiyorum. Gelecekle alakalı planım çalışmaya devam etmek. Başımı dik tutmak zorundayım. Devam edeceğim. Burada mutluyum. Sevildiğimi hissediyorum. Liderliğimi koyduğumu hissediyorum. Bunun için de çalışmaya devam edeceğim. Sonuç hayal kırıklığıydı ama oyuncularımla alakalı çekincem yok. Onların performansıyla ilgili hayal kırıklığım yok. Belki de gol atmalıydık, bu oyunumuzu sonuca çevirmeliydik ama daha öncekilerle aynı bir hayal kırıklığı değil. Her zaman sorumlu hocadır. Hocadan kaynaklanır” diye konuştu.
Oyuncuların tamamının kazanmak istediğini ifade eden deneyimli teknik adam, “Sizce savaşmadılar mı? Bence bunu ortaya koydular. Belki de sorun diye gördüğümüz bir şeyin çözümü başka bir yerde olabilirdi. Ortalar yapılırken daha çok oyuncuyla ceza alanına girmeliydik. Oyuncularımın üzülmediğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz” dedi.
“İstifa etme gibi bir düşünceniz var mı?” sorusunu yanıtlayan Le Guen, “İstifa nasıl edebilirim? İki yıllık anlaştım. Burada kalmak için motivasyonum çok yüksek. Elimden geleni yapacağım. Çok garip bir soru” şeklinde konuştu.
Bursa, iha
Bursada sahanın en kötüsü Azubuike mutlaka yedeğe çekilmeli.Aldığı her topu rakibe verdi,bir tane doğru pas yapamadı.Orta sahanın boşluğunuda Sadık doldurmaya çalışıyor.Bir tek gol pozisyonumuz olmadan bir puan aldık.Bursanın ölüsüne bile gücümüz yetmedi.Erol hoca kadro kurgusunda çok iyi düşünmeli.
Aşılacak bişey yok kardeşim doğrular her zaman her yerde doğrudur. Biz bu oyuncuları yedekte oturtalim diye almadık ve kimse de demesin bu takimin hücum gücü yok diye . Barazite yi bu hoca kazanması lazım ileri üçlünün dening boutaib gıba olması lazım niye mi bu üç oyuncu birbirlerinin oyun anlayışını biliyorlar. Ama biz defans yapmaktan başka hiçbir şey göremiyoruz. Erol hoca gayet defansif anlamda başarılı lakin artık kendi sahamızda ki maçların hücum futbolu ile kazanilacagini oyuncu kadrosu itibariyle yapmak istemiyor bunun için bu kadroyla çıkması elzemdir. Bu taraftar artık bıktı aynı futbolu izlemekten ama senin gibi insanlar yadirgamiyorsa ve bazı hususlari eleştirmeye bile tahammül edemiyorsa bu sene ligden düşünce seneye 1.ligde başarılar dostum
Aytaç yerine Barazite oynatması gerek elimizde bonservisi var Aytaç kiralık futbolcu ? Barazite oynatmasa bir kuruş para etmez sonra en büyük zararı yapar.Antrenör Baraziteyi kazanması gerek bir türlü anlamıyorum Erol hocam la bence arası bozuk.Ertuğrul hoca da banko oyniyan yedeke giremiyor ?
Helal olsun Murat Yıldırım ve Sadık çiftpınar’ın yürekten mücaadelesine!..
arkadaşlar bence hoca takımı revize etmesi lazım. Azubike, murat’ Adem, cisoko, pareyra bu hafta oynatılmamalı. yerine Burak, saido, barazit, dia, şabek veya gilbert direk 11 de başlamalı
Erol hoca hafta ici yaptığım yorumu görmüş yada duymuş ereni oynattı sonra ikinci yarı gilbertoyu aldı totem yaptim bu hafta da hocam boutaib iyiyse onla basls yine gilbertoyu al ve erol hoca beni tekrar duy aytacı karabük maçında yedek oynat onun yerine diallo yada berk yıldız olmadı baraziteyi oynat defans bu hafta cok iyiydi ortasaha da forvete top taşıyan yoktu şut yoktu bu sorunu çöz karabük maçında gol ve goller bekliyoz kolay gelsin başarılar
Erol hoca ve futbolcu kardeslerimi yurekten kutluyorum.vermis olduklari onurlu mucadeleden dolayi.ama yonetim bu takimin ve bu sehrin altinda eziluyo.merak ediyorum su bursa macini seyrederken yuzleri kizarmiyor mu baskanin yonetimdeki diger kisilerin.bu takim ve hoca bu basiretsiz acemi ve vizyonsuz yonetime ragmen serefli ve onurluca bu sehri temsil ediyolar.bu sehir hepinize minnet duyuyor erol hocam ve futbolcu kardeslerim.yoluniz daima acik olsun.
Boş Konuşuyorsun Hocanın ve Futbolcuların Patronu o Beğenmediğin Başkan ve Yönetimdir.
Yonetim napmis allah askina.bi kombine isini halledemedi.ara transferde bi ay da son gun mecburiyetten topcu aldi.emin olun baska hoca bu takini almazdi.tamamen fedakarlikla yuruyo bu isler
Şunu bilesin ki iş olsun aşı transfer olsun diye transfer yapılmaz.Sanki babanızın çiftliği şunu alsınlar transfer yapsınlar kulübün belli bir bütçesi var.Anlamıyorum milletin yönetimle ne alıp veremediği var bırakın herkes işini yapsın.
Bi konusmayin artik. Çok sıkıyosunuz. Erol un adini kimse telafuz etmyoken bu yonetim getirdi.Bursa bu sene dunyanin transferini yapti basina dunyanin kariyerli hocalarindan birini getirdi ve hala onlarin onundeyiz.kimsenin moralini bozmayin.Konusmayin destek olun….
Helal hocam
Skor için tebrik ediyorum ancak orta saha oyuncuları tabiri caizse dökülüyor.. Tez zamanda çare üretin yoksa ileri de sıkıntı olmasın.
malatya enaz bir puan almak için gitmişti onu basardı .oyun kalitesi vasatın altında .değerli bir puan…
Erol hocamız tebrik ediyorum geleceğin ünlü bir hocası olacağına inanıyorum
Ortadan top yapip cikamiyoruz sorun forvetten cok uretken amayan orta saha ve kanatlar
malatya sporun forveti hiç iyi değil , değişim lazım
İnşallah Karabük maçında ertac doria rahman cissoko mina barazite azubuke Aytaç dening boutaib gıba .bı maçı da rahat rahat bol gollü izleyelim bikitik defansif oynamaktan. Elimizde iyi oyuncu yok diyoruz ama şu on bir bı maç oynasin seyir zevki nasıl oluyor herkes görecek ama bunun için de ligde kalmamizin garanti olması lazım.
Seni getirsinler Erol hoca yi yollayıp sen aşmışsınn
barazite ile ilgili sorun nedir bulmiyorum ama olusunun bile bu.ligde is yapacagina inananlardanim, bugun gurdugumuz baska bir sey de boutaibin bu takimin tartismasiz forveti oldugu gercegi, kacirsa bile en azindan top tutuyor, pozisyon yaratiyor, yaptigida az buz degil 9 gol 3 asist
Galip gelmek için baskı kuracağı belli olan bursaspor karşısında iyi futbol oynamak yerine puan almak çok daha önemliydi.Haftaya inşallah galibiyet alarak tehlikeli bölgeden tamamen uzaklaşırız.
Hocam sonuna kadar yanındayız bugün ki futbol sıfirdı