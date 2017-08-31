“Yeni Düzenlemelerimiz Hazır Vaziyette”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Hepiniz gördünüz gerçi çok itibar etmiyoruz, almış oldukları kararları doğrusu objektif görmüyoruz ama Moody’s bile istemeye istemeye Türkiye’nin büyümesini yukarı doğru revize etmek zorunda kaldı.” dedi.

Bakan Tüfenkci; “Almanya dahi Türkiye’nin haklı talepleri veya Türkiye ile baş edemeyince ekonomik anlamda tehditler etmeye, şantajlar yapmaya çalışıyor. Oysa bu millet silahla boyun eğmiyorsa ekonomiyle hiç eğmez. Çalışırız, gayret ederiz. Avrupa olmazsa Afrika deriz. Afrika olmazsa Amerika deriz, Amerika olmazsa Asya deriz ve biz mücadelemizi her ortamda veririz” şeklinde de konuştu.

-Esnaf ziyaretinde bulundu, önerilerinin olup olmadığını sordu

Bakan Tüfenkci, Valilik yanında bulunan esnafları beraberinde Vali Ali kaban, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin ve Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı hasan Hüseyin Erkoç, ile birlikte ziyaret etti. Tüfenkci, esnafların bayramlarını tebrik ederken, sorun ve sıkıntılara ilişkin olarak esnaflardan çözüm önerilerinin olup olmadığını da sordu.

Bakan Tüfenkci, ziyaretlerinin ardından Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından düzenlenen toplantıya katılarak, burada esnaf odası başkanları ile bir araya geldi. Toplantıya Vali Ali Kaban, AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı, MESOB Başkanı Şevket Keskin, TSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, esnaf odası başkanları katıldılar.

-Kayısı üreticisi için işçi ve borçları için faizsiz kredi talebi

Toplantının açılışında konuşan MESOB Başkanı Şevket Keskin, Malatyalıları esnaflardan alışveriş yapmaya davet ederek, “Alışverişini esnaftan yap, paran Malatya’da kalsın, esnafından kalsın. Paran tekrar Malatya’ya dönsün. Malatya esnaf camiası yemediğini yetirmez, yemediğini satmaz. ” dedi. Keskin, kayısı üreticileri için hükümettin faizsiz olarak 1 yıl kredi vermesini talep ederek, “Malatya’da kayısı üreticisinin önemli sıkıntıları var. Bunlardan biriside işçi parası. Bu nedenle faizsiz 1 yıl vadeli kredi verilmeli. Üretici bu krediyi alınca işçinin parasını ve borçlarını ödemek için ürününü hemen pazara getirmeyecek ve belki kayısının fiyatı biraz daha artacak. Ayrıca devlette kayısı satın alarak kendi kurumları içinde dağıtmalı” ifadesini kaydetti.

Keskin, Yeni Malatyaspor’un ligin ilk 3 haftasında, özelliklede son 2 maçta önemli hakem hatalarıyla mağdur edildiğini söyleyerek, bu konuda hem Yeni Malatyaspor’un, hemde Anadolu takımlarının mağdur edilmemesini talep etti.

Keskin, sanayi sitelerinin taşınması talebini de yenileyerek, şehrin içinde sıkışıp kalan sanayi sitelerinin Altay Kışlasına taşınarak çağa uygun sitelerde esnafın hizmet vermesini talep etti. Keskin, Bakan Tüfenkci döneminde esnaf sitelerinin taşınmasını arzu ettiklerini kaydetti. Keskin, ikinci üniversitenin kurulması ve Onkoloji hastanesi’ninde biran önce inşaatının başlamasını talep ederken, şoför esnafının K1 belgesi konusundaki i mağduriyetinin giderilmesini isteyerek, “Kamyoncu esnafımızın almak zorunda olduğu K1 yetki belgesi ücretinin düşürülerek daha makul ölçüde tespit edilmeli ve devir hakkı tanınmalı” dedi.

AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ise, sürekli halkın içinde olduklarını ifade ederek, “Elimizden geldiğince sizlerle beraber olmaya çalışıyoruz. Amacımız bölgede yaşanılan sıkıntıların biran önce çözülmesi. Bunun için halkımız ile yetkili kurumlar arasında köprü olmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar onlarca göleti ve barajı hayata geçirmeye çalıştık. Ama maalesef bu yıl ortaya çıkan o eserleri, barajları dolduracak yağış olmayınca bizimde yapabileceğimiz fazla bir şey olmadı. Bu sorunun çözümü için yeri geldi artezyen kuyuları vurduk, yeri geldi dip sularını aldık, yeri geldi Karakaya Barajlarında Medik ve Şahnahan kanallarına suyu aktararak vatandaşlarımızı biraz daha bu çileden kurtarmaya çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

Vali Ali Kaban, “2 aydır buradayım. Sayın bakanımla değişik zamanlarda değişik ziyaretlerimiz oluyor. Dikkatimi çeken hakikaten kendisinin yakın ve sıcak alakası. Ama bu yakın ve sıcak alakasının ötesinde bugün esnafımızı şunu sordular ısrarla, ‘bana diyeceğiniz bir şey var mı? Siz olsaydınız ne yapardınız, bize ne önerirsiniz, Malatya için, Türkiye için ne öneriyorsunuz? “ şeklinde konuşarak, değişen Türkiye’ye vurgu yaptı.

-“Esnafı değişen ekonomik şartlara uyumlu hale getiriyoruz”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Esnaflarımız bu ülkenin ekmeğini aşını ve Türkiye’yi büyütme sevdasındadır. bizde buna paralel olarak özellikle esnafımızı büyütmek, geliştirmek ve esnafımızı değişen ekonomik şartlara uyumlu hale getirme noktasında hem bakanlık olarak, hem de hükümet olarak gayret gösteriyoruz, çaba gösteriyoruz. Özellikle esnafımızı ekonomik anlamda ezici zincir mağazaların rekabetinden korumak istiyoruz. Esnafımızın gelişerek önce tüccar, sanayici, ihracatçı olmasını istiyoruz. Olduğu yerde kalması istiyoruz. Bununla ilgili gerek ilimizde gerekse Türkiye’de projeler üretiyoruz, destekler veriyoruz. Gerek finansal desteklerle Esnaf Kefelet Kooperatifleri aracılığı ile yüzde 50 süspanseli kredileri veriyoruz ve bunu da 2016’daki hain darbe girişiminden sonra daha da genişleterek, esnafımızın hem o günkü duruşu, hem de bu ekonomik konjektörden etkilenmemesi noktasında gerek faizsiz kredilerimizdeki biliyorsunuz, KOSGEB aracılığı ile de faizsiz krediler verdik, 7 milyar 800 milyon TL’ye yakın faizsiz kredileri esnafımıza verdik. Yine esnafımız işsiz kaldığında 2018’den itibaren bu fon devreye girecek, Ahilik Fonu devreye gerecek. En azından dükkanı şu veya bu nedenle kapattığında evine belirli bir süre ekmek götürebilsin, yeni bir iş kurabilmesi için fırsat tanımış olduk.” dedi.

-“ Moody’s bile istemeye istemeye Türkiye’nin büyümesini yukarı doğru revize etti”

Türkiye’nin 2017 yılını yüzde 5’in üzerinde bir büyüme ile kapatacağını ifaden Bakan Tüfenkci şöyle konuştu; “Görüyoruz ki, eğer Türkiye istiklaline ve istikbaline karşı bir saldırı olduğunda nasıl 30 Ağustos’ta dimdik ayakta kalmışsa, aynı şekilde 15 temmuz’da da sizin ekmeğinize, sizin birliğinize, bu ülkenin birliğine göz diken hainlere karşı da başta esnaflarımız olmak üzere bütün millet top yekün ayakta kalmış ve onlara gerekli mücadeleyi yaparak o darbe girişimini de Allah’ın izniyle akamete uğratmıştır. İşte dün de hepiniz gördünüz gerçi çok isitbar etmiyoruz, almış oldukları kararları doğrusu objektif görmüyoruz ama Moody’s bile istemeye istemeye Türkiye’nin büyümesini yukarı doğru revize etmek zorunda kaldı. O revizenin üzerinde Türkiye Allah’ın izniyle büyüyecek. Göreceksiniz, ikinci çeyrek rakamları kısa zamanda açıklanacak 2017’ye yüzde 5 büyümeyle Türkiye girdi, ikinci çeyrekte bunun üzerinde bir büyüme, üçüncü çeyrekte yüzde 7’nin üzerinde büyümeyi sağlamış olacak. Netice itibariyle orta vadeli programda açıkladığımız yüzde 4,4’ün üzerinde, yüzde 5’inde üzerinde Allah’ın izniyle 2017’de bir büyümeyi Türkiye yakalamış olacak. Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile sizlerin bütün Türkiye’de sanayicimizden, üretim yapana, ihracatımıza, esnafımıza kadar desteklediği istihdam seferberliğinde Türkiye büyük başarıları imza attı ve 1.8 milyon istihdamı şuan itibariyle sağlamış oldu ve bu ramak her gün artarak devam ediyor.”

-“ Bu millet silahla boyun eğmiyorsa ekonomiyle hiç eğmez”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye’nin sansasyonel eylemlerle ekonomik saldırıylada karşı karşıya bulunduğunu anlatarak şöyle devam etti; “Eğer Türkiye birliğini ve beraberliğini korursa, hainlere, ki, biliyorsunuz biz bir yandan DEAŞ ile mücadele ediyoruz, biz bir yandan PKK ile mücadele ediyoruz, biz bir yandan FETÖ ile mücadele ediyoruz, bir yandan DHKP-C ve diğer terör örgütleriyle mücadele ediyoruz. Her biri farklı noktalardan hem Türkiye’yi itibarsızlaştırma, hem siyaseti itibarsızlaştırma, ama en fazlada Türkiye’yi sansasyonel eylemlerle esnafımızı iş yapamaz noktasında, ekonomiye saldırı noktasında gayret gösteriyorlar. İşte bakın Almanya dahi Türkiye’nin haklı talepleri veya Türkiye ile baş edemeyince ekonomik anlamda tehditler etmeye, şantajlar yapmaya çalışıyor. Oysa bu millet silahla boyun eğmiyorsa ekonomiyle hiç eğmez. Çalışırız, gayret ederiz. Avrupa olmazsa Afrika deriz. Afrika olmazsa Amerika deriz, Amerika olmazsa Asya deriz ve biz mücadelemizi her ortamda veririz. Çünkü bizim Allah’ın izniyle geçmiş bir medeniyetimiz var, güç almış bir tarihimiz var ve inancımız var. Bu inancımızın ve medeniyetimizin bize verdiği güçle gönül coğrafyamızı çok geniş tutarak biz mağdurun yanında, mazlumunda yanında olmaya devam edeceğiz.”

Bakan Tüfenkci, esnafları ilgilendiren 2 yeni yönetmenliğin yakında kamuoyuna açıklanacağının müjdesini de vererek, “Yakında Başbakanlıkta ikinci el otomotivle ilgili yönetmenlik çıkacak. Akabinde emlak piyasasıyla ilgili yeni düzenlemelerimiz çalışmalarımız hazır vaziyette. Onları kamuoyu ile paylaşacağız.” dedi.

Tüfenkci, esnaf odası başkanları ile bir süre sohbet ederek, talep ve sorunları dinledi.

Keskin, esnaf ve kent sorunlarına ilişkin talepleri içeren dosyayı Bakan Tüfenkci’ye verdi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com