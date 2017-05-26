Yeni Erkenek Tüneli Pazar Günü Açılıyor

Malatya’yı, Güneydoğu ve Akdeniz illerine bağlayan yol güzergahında yapılan Erkenek Tüneli’nin açılışı ile Kuzey Çevre Yolu’nun temel atma törenleri 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. Açılış ve temel atma törenleri Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci tarafından gerçekleştirilecek.

Yapımı 6 yıl sürdü

Yapımına 2011 yılında başlanan, Karayolları yetkililerinin deyimiyle ‘zemin etüdü ve sondaj çalışmalarının yetersiz ve kötü biçimde yapılmasının yarattığı sorunlar’ nedeniyle yaşanan toprak kaymaları ve heyelanlardan dolayı bitirilemeyen, zemin güçlendirilmesi için ikinci kez ihale süreci yaşayan ve yapımı 6 yıl süren Erkenek Tüneli, Pazar günü saat 15.00’de Erkenek’te düzenlenecek törenle açılacak.

Kuzey Çevre Yolu’nun temeli de atılacak

Erkenek Tüneli için yapılacak açılış töreninin ardından Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin katılımıyla Kuzey Çevre Yolu temel atma töreni gerçekleşecek. 8 Mart 2016 tarihinde ihale edilen 54 km uzunluğundaki Kuzey Çevre Yolu için 8.6 km uzunluğundaki Akçadağ kavşağından başlanacak.

14 adet farklı seviyeli Kavşak, 28 adet Altgeçit, 3 adet DDY Geçit ve 4 adet hidrolik köprünün bulunduğu Kuzey Çevre Yolu çalışmalarında bu yıl Beylerderesi-Havalimanı yolundan Sivas yoluna kadar ulaşılmasının hedeflendiği, yolun tamamının da 2020 yılında bitirileceği açıklanmıştı.

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com