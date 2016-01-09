Yeni Kampüste Jeopark da Olacak

Kuruluşundan beri Malatya’da değişik binalarda faaliyet gösteren Maden Tetkik ve Arama (MTA) Orta Anadolu 4. Bölge Müdürlüğü, kendi modern binasına taşınarak hizmet vermeye başladı. Hizmet binasının bulunduğu kampüste, ayrıca bir de Maden Müzesi oluşturulması için çalışmalar sürüyor.

YILLAR SONRA KENDİ KAMPÜSÜNE TAŞINDI

Malatya’da kuruluşundan itibaren Tecde Mahallesindeki Meyvecilik Araştırma Enstitüsü’nde, Valilik arkasında bir binada, Battalgazi Öğrenci Yurdu yanında ve son olarak da 1990 yılından itibaren Sıtmapınarı mevkiindeki apartman içerisindeki dairelerde hizmet veren MTA Malatya Orta Anadolu 4. Bölge Müdürlüğü Yakınca Bölgesinde kendi kampüs alanına taşındı. MTA Orta Anadolu 4. Bölge Müdürlüğü Malatya, Kahramanmaraş, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl illeri olmak üzere 6 ili kapsıyor.

26 DÖNÜMLÜK ALAN

MTA Genel Müdürlüğü’nün büyük destek verdiği proje kapsamında Yakınca bölgesinde Galericiler Sitesi civarında daha önce kuruma ait atölyelerinin bulunduğu 26 dönümlük alanda yeni müstakil hizmet binası yaptırılarak faaliyete girdi. Modern ve son teknik gelişmelerinde değerlendirildiği binanın yapılması ile birlikte MTA Orta Anadolu 4. Bölge Müdürlüğü apartman dairelerinden kurtuldu ve yeni kampüsünde hizmet vermeye başladı.

Bodrum kat hariç 3 katlı yapılan ve projesinde 180 kişilik toplantı salonu ile birlikte personelin yararlanabileceği sosyal donatı alanlarını da içerisinde barındıran MTA Orta Anadolu 4.Bölge Müdürlüğü’nde personelde daha kapsamlı bürolarında çalışmaya başladılar.

Malatyalı olan MTA Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kalı ve Maden Etüt Daire Başkanı Abdurrahman Tablacı’nın Malatya’daki kurumun yatırımlarına önemli destekler sundukları öğrenildi.

MADEN MÜZESİ HAZIRLIĞI

MTA Orta Anadolu 4. Bölge Müdürü Yunus Ay, yeni hizmet binasına kısa bir süre önce taşındıklarını belirterek, daha kapsamlı bir alanda hizmet vermeye başladıklarını söyledi.

Yeni hizmet binasının 26 dönümlük bir alanda bulunduğunu ve bunun 8 dönümünün yeşil alan olduğunu belirten Ay, bölgenin Jeopark Açık Hava Maden Müzesini kampüs alanında kurmak istediklerini ifade etti. MTA Orta Anadolu 4. Bölge Müdürü Ay, Jeopark Maden Müzelerinin Avrupa’da birçok şehirde bulunduğunu belirterek, madenler bakımından zengin olan bölgenin açık ve kapalı Jeopark Maden Müzesi’ni Malatya’ya kazandırmak istediklerini, bunun için zengin bir numune alt yapısına sahip olduklarını kaydetti. Ay, Jeopark Müzesinin fosil, kayaç ve maden çeşitlerini içerisinde barındıracağını kaydetti. Ay, maden müzesinin hem ortaöğretim, hem de üniversiteli öğrenciler için eğitim konusunda önemli bir eksikliği gidereceğini, aynı zamanda da turizme katkı sunacağını söyledi.

MTA Orta Anadolu 4. Bölge Müdürlüğü’nün kampüsünde şuanda müze hazırlığı için bazı numune maden taşlarının getirilerek yerleştirildiği görüldü.

DİĞER KURUMLARA ÖRNEK OLSUN

Bu arada, şehir merkezinden taşınarak kendi kampüs alanına yerleşen ve tüm birimlerini aynı çatı altında toplayan MTA Orta Anadolu 4. Bölge Müdürlüğü’nün yapmış olduğu bu projenin, şehir merkezinde sıkışıp kalan ve eski binalarda hizmet üretemez duruma gelen diğer kurumlarında örnek alması bekleniyor.

İl merkezinde çok sayıda kurum birimleri dağınık vaziyette hizmet verirken, otopark ve sosyal donatı alanlarından yoksun bir şekilde faaliyet yürütüyorlar.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com