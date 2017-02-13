“Yeni Kazalar Yeni Ölümler Olabilir..”

Ağılyazı’daki hemzemin geçitteki kazada ölenlerin sayısı 2’ye yükseldi. Olay yerinde inceleme yapan CHP Battalgazi İlçe Başkanı Sarıoğlu, geçidin toprak yığılarak kapatılmasının çözüm olmadığını belirterek öneride bulundu..

CHP Battalgazi ilçe Başkanı Avukat Selahattin Sarıoğlu günü Battalgazi’ye bağlı Ağılyazı Mahallesinde (köyünde) demiryolu hemzemin geçit üzerinde trenin otomobile çarpmasıyla meydana gelen, biri çocuk 2 kişinin öldüğü, 1 çocuğun yaralandığı kazanın olduğu yerde incelemelerde bulundu.

Kazada ağır yaralanan ve yapılan müdahalelere rağmen ölen 11 yaşındaki çocuğun taziyesi için Ağılyazı’ya giden ve kazanın meydana geldiği hemzemin geçitte inceleme yapan Sarıoğlu incelemeleri sonunda şunları söyledi:

“Bilindiği üzere 20 gün önce 23 Ocak günü burada tren yolundan karşıya geçmekte olan bir otomobile, Malatya yönüne gitmekte olan yük treni çarpmış, kazada, 17 yaşındaki Mehmet Ali Alkan, 11 yaşındaki Mehmet Atakan Alkan ve 9 yaşındaki Senanur Alkan yaralanmış; Mehmet Ali aynı gün, yoğun bakıma alınan amca oğlu Mehmet Atakan Alkan ise doktorların bütün çabalarına rağmen kurtarılamayarak Pazar günü vefat etmiştir. Atakan’ın kardeşi Senanur ise koltukların arasında kalarak korunduğu için çok şükür iyi durumdadır.“

Sarıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ağılyazı Köyü, Malatya merkeze 20 km uzaklıkta, Karakaya Barajının kıyısında, verimli topraklara sahip bir yerdir. Buradan geçmekte olan Malatya-Elazığ demiryolu hattı bu toprakları bıçakla keser gibi ikiye ayırmıştır. Demiryolunun iki yanındaki araziler içine yapılmış evler, küçük çaplı yerleşimler bulunmaktadır. Demiryolunun doğu tarafında olan evlerin, arazilerin ulaşım sorunu bulunmaktadır. Çünkü buradan geçen yol demiryolunu batı tarafında kalmakta ve diğer tarafta arazisi ve özellikle arazisi üzerinde evi olanlar demiryolunun üzerinden geçmek zorunda kalmaktadır. Köylüler yasak olduğu halde kendilerince uygun gördükleri yerlerde rayların arasını doldurarak adeta kendi hemzemin geçitlerini kendileri yapmaktadır.

Ancak bu durumun ne kadar tehlikeli olduğu ortadadır. Ancak, zorda kalan vatandaş bu tehlikeyi göze almak zorunda kalmaktadır. Yakın zamanda bu mevkide ölümlü olmayan beş kaza yaşanmıştır. En son yaşanan kaza sonrasında devlet, buralara gelerek bu özel ve ilkel geçitleri temizlemiş, iki yanını kazıp toprakla yükselterek engeller oluşturmuştur. Ancak bunun çözüm değildir.

Devletin aldığı bu toprak yığarak engelleme yöntemi tehlikeyi gidermemektedir. Çünkü ihtiyacı giderme zorunluluğu, insanlara her tehlikeyi göze aldırmaktadır. Bu bakımdan köylülerin, bir süre sonra bu topraklamaları kaldırıp geçitlerini açacakları muhakkaktır. Öyleyse yeni kazalar, yeni ölümler beklenebilir.

Bu durum karşısında, devlet her arazinin önüne hemzemin geçit yapamayacağına göre, gerekli kadastral çalışmalar yapılarak demiryolunun diğer tarafında da bir yol açılmalıdır. Bu yolun açılması hiç de zor değildir. Arazi sahipleriyle anlaşmalar yapılarak düşük maliyetle bu yol yapılabilir. Yolun yapılması, hem bu tür kazaları önleyecek, hem de raylarla kesilen dış bağlantı kurularak bu taraf arazilerinin kıymetlenmesi sağlanacaktır. Bununla birlikte, yeni yol açılıncaya değin, trenlerin bu çevreden geçerken hızlarına sınır getirilmesi, buralara, ‘dur’, ‘makinist düdük çal’ gibi uyarı işaret ve levhalarının konulması da gerekir.”

Bülten- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi

23 Ocak 2017’deki kaza

Kazadan 20 gün sonra, kazanın meydana geldiği “kapatılmış (!) hemzemin geçit..