“Yeni Kooperatif Yasası Üzerinde Çalışıyoruz”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye’de kooperatifçiliğin hak hak ettiği yerde olmadığını ifade ederek, “İşte biz de bakanlık olarak bu noktada kooperatifçilik yasasını yeniden ele alarak daha işlev bir hale getirmek ve denetimleri daha etkin hale getirmek için yeni bir kooperatif yasası üzerinde çalışıyoruz” dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Valiliği ve Ticaret İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Kooperatifçilik Geliştirme ve Uyum Eğitimi Programı Sertifika Töreni”ne katılarak programı tamamlayanlara sertifikalarını verdi. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda düzenlenen törene Bakan Tüfenkci’nin yanı sıra, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Malatya Valisi Mustafa Toprak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, çok sayıda sivil toplum kuruluşu başkanı ve temsilcileri ile kursiyerler katıldı.

Törenden önce bir konuşma yapan Bakan Tüfenkci, kooperatiflerin dünya genelinde ekonomik kalkınmanın en önemli araçlarından birisi olduğunu ifade ederek, “Ama maalesef Türkiye’de kooperatifçilik hak ettiği yerde değil. Özellikle yoksulluktan ve işsizlikten en çok etkilenen dezavantajlı kesimler kooperatifçilik eliyle bu sıkıntılarını rahatlıkla aşabilirler, yeter ki bunları harekete geçirebilecek mekanizmaları iyi oluşturabilelim. İşte biz de bakanlık olarak bu noktada kooperatifçilik yasasını yeniden ele alarak daha işlev bir hale getirmek ve denetimleri daha etkin hale getirmek için yeni bir kooperatif yasası üzerinde çalışıyoruz. İnşallah bunu kamuoyuyla da paylaşacağız ve önümüzdeki aylarda bunu hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

Kooperatifleri tekrardan ekonominin unsurları haline getirmek istediklerini aktaran Tüfenkci, “Bazı gelişmiş ülkelerde çok farklı büyüklüklerde kooperatifler var ama Türkiye’de çeşitli sebeplerden dolayı çok başarılı kooperatifleri bulmakta zorlanıyoruz. Başarılı kooperatiflerimiz var ama bu yeterli değil. Kooperatifçilik bir toplumun temelde birbirine duyduğu güvenle birlikte, iş yapabilme kültür ve ortaklığını oluşturmaktadır, esasında bu bizim kültürümüze ve medeniyetimize de uygun. Ama bizim bu kooperatifçiliği ve bu ruhu geliştirmemiz lazım insanların ve kooperatif ortaklarının para kazanacağı şekle getirmemiz lazım” şeklinde konuştu.

AKPM’YE TEPKİ..

Bu arada, bir gazetecinin Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin (AKPM) Türkiye hakkında aldığı karara ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine Tüfenkci, alınan kararı doğru bulmadıklarını ve yok hükmünde saydıklarını belirtti.

Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye’de terörden değil, milli iradeden yana tavır koyması gerektiğini vurgulayan Bakan Tüfenkci, “Türkiye’nin terörle mücadele ettiğini ve terör saldırısı altında kaldığını görmezden gelerek, özellikle Olağanüstü Hal’in (OHAL) uygulanmasının meşru olduğunu bile bile bunu raporlarında da yansıtıyorlar, siyasi ve yanlı olarak öyle bir kararın alınmasını doğru bulmadığımızı daha öncede ifade ettik ve kınıyoruz. Bu tamamen siyasi bir karar ve bize göre de yok hükmündedir. Biz yolumuza devam edeceğiz.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce ifade ettiği gibi kendilerinin Kopenhag kriterlerini, Ankara kriterleri olarak çevirip, yollarına devam edeceklerine işaret eden Tüfenkci, her zaman millet için adım attıklarını kaydetti.

Milletin refahı ve mutluluğunun her şeyden önemli olduğuna değinen Bülent Tüfenkci, şunları söyledi:

“Dolayısıyla biz öncelikle milletimizin güvenliğini sağlamamız lazım ondan sonra da ekonomik anlamda refahını artırmamız lazım. Biz yolumuza bakacağız ve emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz. Aksi taktirde bu tür siyasi ve yanlı kararlarla Türkiye’nin vakit harcayacağı zamanı yok.”

iha- AA