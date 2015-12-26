“Yeni Malatya Spor” İçin Dava

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) takımlarından Malatyaspor’da kulüp başkanı Mustafa Korkmaz, Yeni Malatya Spor’un isim tescilinin iptali için açılan davayı takip ettiklerini kaydetti.



Korkmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Malatyaspor kulübünün, Yeni Malatya Spor isim tescil iptali ile alakalı Federasyona yapmış olduğu müracaatı TFF görüşmüştür. Malatyaspor Kulübünün daha önce Malatya Asliye hukuk mahkemesine de aynı gerekçe ile başvurduğunu ve henüz Mahkemenin kararı belli olmadığından, yönetim kurulu olarak Asliye Hukuk Mahkemesinin vereceği karar doğrultusunda hareket edileceği kararı çıkmıştır. Şimdi Malatya 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin vereceği kararı bekliyoruz” dedi.

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