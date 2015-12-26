“Yeni Malatya Spor” İçin Dava
Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) takımlarından Malatyaspor’da kulüp başkanı Mustafa Korkmaz, Yeni Malatya Spor’un isim tescilinin iptali için açılan davayı takip ettiklerini kaydetti.
Korkmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Malatyaspor kulübünün, Yeni Malatya Spor isim tescil iptali ile alakalı Federasyona yapmış olduğu müracaatı TFF görüşmüştür. Malatyaspor Kulübünün daha önce Malatya Asliye hukuk mahkemesine de aynı gerekçe ile başvurduğunu ve henüz Mahkemenin kararı belli olmadığından, yönetim kurulu olarak Asliye Hukuk Mahkemesinin vereceği karar doğrultusunda hareket edileceği kararı çıkmıştır. Şimdi Malatya 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin vereceği kararı bekliyoruz” dedi.
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."