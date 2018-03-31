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Yeni Malatya Stadı’nda 4-1 Hatırası

Yeni Malatya Stadı’nda 4-1 Hatırası
  • 31.03.2018
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Süper Ligin 27.haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Gençlerbirliği’ni 4-1 mağlup etti.

Evkur Yeni Malatyaspor, Yeni Malatya Stadyumu’nda konuk ettiği Gençlerbirliği’ni Aytaç Kara, Michael Pereira ve Gilberto’nun (2) attığı gollerle 4-1 kazanarak, puanını 37’ye çıkarttı. Sarı kırmızılılar, Süper Lig’de ilk kez geriye düştüğü bir karşılaşmayı kazandı.

Sarı kırmızılılarda oyuna 69’ncu dakikada dahil olan Brezilyalı santrafor Gilberto Olivera Souza Junior, siftah yaparken, iki gol birden attı. Brezilyalı golcü, gol sevincini takla atarak yaşarken, tribünlerden büyük alkış aldı.

 Takımın 2. kaptanı Sadık Çiftpınar ise galibiyeti kızı İlkim ile birlikte kutladı.

Futbolcular ve teknik yöneticiler, galibiyet sevincini, toplu halde özçekim yaparak ölümsüzleştirdiler.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

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Yorumlar
  1. Mahmut SARICI dedi ki:
    31 Mart 2018, 20:35

    Malatyasporun her maçına giden bir taraftar olarak
    Yönetime sonsuz güvenim var ANCAK;
    İster kabul edin ister kabul etmeyin
    fenerbahçe bilet fiyat artışı bir hata idi + hatayı düzeltmek için 2. hata Mehmetçiği gençlerbirliği maçına alet edilmesi
    Yani hata üstüne hata (hatayı düzeltmek için 2. bir hata)
    Tabiri caizse taraftar ENAYİ yerine konuldu.
    Taraftar, yönetimin bu akıl dışı etik görülmeyen tutumlarından alındı.
    İnşallah bundan sonra başkan ve yönetim başka hatalara düşmezler. Elbette Malatya’mıza sahip çıkmak hepimizin borcudur
    Tam gaz desteklemeye devam edeceğiz

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    1. Emrah dedi ki:
      31 Mart 2018, 21:10

      Katılıyorum dürüstçe çıkıp hatalarını kabul edil özür dileseler bu taraftar bir sonraki maçta stadı full doldurur.

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