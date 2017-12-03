“Yeni Malatya’nın Penaltısı Verilmemiş”

Evkur Yeni Malatyaspor’un, Manisa’da Teleset Mobilya Akhisarspor’la oynadığı ve 0-0 sonuçlanan maçtaki pozisyonları TRT Spor’daki ‘Teknik Analiz’ programında yorumlayan, MHK eski başkanlarından ve eski hakem Mustafa Çulcu, 90+3. dakikada hakem Cüneyt Çakır’ın EYMS’nin mutlak penaltısını vermediğini belirtti.

TRT Spor’da Ersin Düzen’in sunduğu programda karşılaşmadaki pozisyonlarla ilgili değerlendirme yapan Çulcu, Akhisar’ın, biri 73. dakikada Barbosa’nın EYMS cezasahasına girerken kendini yere attığı pozisyon olmak üzere, toplam 3 pozisyonda yaptığı penaltı itirazlarındaki pozisyonların penaltıyla ilgisinin bulunmadığını, bu pozisyonlardan birinde Akhisar’lı oyuncuya, hakemi aldatmaya yönelik hareketi nedeniyle sarı kart gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Evkur Yeni Malatyaspor’un 90+3’de verilmeyen penaltısı ile ilgili de yorum yapan Mustafa Çulcu, Aytaç Kara’nın çaprazdan cezasahasına gönderdiği topa yükselen Akhisarlı Caner’in kafa vurmak istediğini, ancak dokunamadığını, topun bu oyuncunun koluna çarptığını, pozisyonun kesinlikle penaltı olduğunu, hakem Cüneyt Çakır’ın pozisyonu görecek durumda olmasına rağmen penaltıyı atladığını bildirdi.

Çulcu, sarı kart gören Evkur Yeni Malatyaspor’lu oyunculardan Aly Cissokho, Okechukwu Godson Azubuike ve Adem Büyük’ün topa birlikte yükseldikleri rakiplerine faul yaptıklarını, bu pozisyonlarda gösterilen sarı kartların doğru olduğunu, yine penaltı verilmeyen pozisyona itiraz eden Aytaç Kara’ya gösterilen sarı kartın ardından bu oyuncunun itiraz şiddetini azaltıp, ikinci sarıdan kırmızı kart görmekten kurtulduğunu belirtti.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi