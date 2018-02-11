Yeni Malatyaspor Store Açılışa Hazırlanıyor

Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Malatya Park AVM’de yapımı devam eden Yeni Malatyaspor Store Mağazası çalışmalarını yerinde inceledi.

Gevrek, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte bir dizi incelemelerde bulundu. Başkan Gevrek, Malatya Park’ta yapımı devam eden Yeni Malatyaspor Store Mağazası çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Bir süre AVM’deki esnaflarla sohbet eden Gevrek, “Taraftarlarımızın bizim de eksikliğini fazlası ile fark ettiğimiz isteğiydi. Bu şehrin takımına ve asil taraftarına her şeyin en güzeli yakışır. Biz de en güzelini yapacağız. Malatya Park AVM´de ürün kalitesini ve çeşidini de yenilediğimiz lisanslı ürünlerimizi ulaşılabilirliği daha kolay ve şık bir mağazadan alacaklar” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi