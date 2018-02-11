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Malatya Haber -

Yeni Malatyaspor Store Açılışa Hazırlanıyor

Yeni Malatyaspor Store Açılışa Hazırlanıyor
  • 11.02.2018
  • 17

Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Malatya Park AVM’de yapımı devam eden Yeni Malatyaspor Store Mağazası çalışmalarını yerinde inceledi.

Gevrek, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte bir dizi incelemelerde bulundu. Başkan Gevrek, Malatya Park’ta yapımı devam eden Yeni Malatyaspor Store Mağazası çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Bir süre AVM’deki esnaflarla sohbet eden Gevrek, “Taraftarlarımızın bizim de eksikliğini fazlası ile fark ettiğimiz isteğiydi. Bu şehrin takımına ve asil taraftarına her şeyin en güzeli yakışır. Biz de en güzelini yapacağız. Malatya Park AVM´de ürün kalitesini ve çeşidini de yenilediğimiz lisanslı ürünlerimizi ulaşılabilirliği daha kolay ve şık bir mağazadan alacaklar” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

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Yorumlar
  1. Mahir Tunç dedi ki:
    12 Şubat 2018, 16:05

    Gerçek malatyaspor ne alemde?Bu malatya belediyespor millet kendini avuta dursun!

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  2. Kılıçarslan dedi ki:
    12 Şubat 2018, 08:58

    MALATYASPOR İÇ.N HERKES BİRER TANE VEYA DAHA FAZLA FORMA ALMALI RENKLERE TAKILMAYIN,MALATYALI OLUN FORMA ALIN,ALDIRIN HADİ…………DE HADİ………..

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  3. Yms dedi ki:
    12 Şubat 2018, 00:43

    Bu taraftara ne yapılsa yaranmaz…Barakadan yer yapıldı diye gidip forma almayanlar oldu…Şimdi ne diyecekler çok merak ediyorum…Sakız gibi ağza dolanmış yönetim gitsin,bunlardan iş olmaz..Kardeşim bunlar gitse kim gelecek..Kim gelir tabiki yiyici biri gelip 2 sene içinde takımı alta çeker..Has bu arada bu tür adamları da bu taraftar sırtında taşır..Çünkü bizim taraftara bol keseden atacak,göz boyayacak adam lazım…

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  4. Ferid dedi ki:
    11 Şubat 2018, 21:35

    Bu oyunla Tff 1. Liginde bile düsmemeye oynar. Butun takimlar evinde nasil baskili oynuyor görduk .Takimin performansi düşmuş devre arasi iyi tatil yapmişlar.formaya gelince reklamsiz kaliteli TÜRK BAYRAĞI sağda malatya spor amlemi solda guzel dızayn edilmiş bir forma olursa alinir.

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  5. Harun dedi ki:
    11 Şubat 2018, 20:52

    İnş ürün kalitesi yükselir çok çok kötü seviyede ürün kalite ve çeşit artması lazim

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  6. Kerim dedi ki:
    11 Şubat 2018, 17:57

    Bu yönetimde bişey olmaz takımın haline bakinnn

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    1. Enes dedi ki:
      11 Şubat 2018, 23:19

      Ne var takımın halinde 3 sene önce kimse sahip çıkmıyordu toprak sahalara deplasman yapıp köy takımlarıyla oynuyorduk şimdi süper ligde orta sıralarda bir takım var ve yine de beğenmemezlik yapıyorsunuz adil gevrek bence son derece mütevazi ve beyefendi bir adam bu size batıyor

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      1. ALİ dedi ki:
        12 Şubat 2018, 11:07

        Eskişehir, Gaziantep, Samsun, Mersin, Manisa ve daha niceleri.Takım borçlanıp batmasındansa gitsin tff.1. ligde oynasın ama borcu olmasın. MALATYASPORUMUZ ne halde görüyorsunuz.Başkan bence çok iyi idare ediyor.Süper ligde çok para harcayanların halide ortada akıllı olun takımınıza ve yönetiminize sahip çıkın.

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  7. Mahmut dedi ki:
    11 Şubat 2018, 17:00

    Sen önce transfer e bak takım tel tel dökülüyor klüp ün gelir gider dengesini açıklaa

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    1. eyyupk dedi ki:
      11 Şubat 2018, 21:35

      lutfen yorum yapma

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      1. Mahmut dedi ki:
        12 Şubat 2018, 01:28

        Niye zorunami gitti git tüm klüpleri kadrolarını araştır en güçsüz kadro kimde

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  8. Malatyalı dedi ki:
    11 Şubat 2018, 14:47

    Bu iş için çok geç kalındı çok. Dün göztepe’nin stadını da gördük. Takımının ürününü almayan yoktu. Tüm stad rengarenkti. Bu arada renklerimizi değişmemiz lazım. Sarı kırmızı istemiyoruz!

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    1. burak dedi ki:
      11 Şubat 2018, 18:17

      sen istemiyorsun sarı kırmızı. bizim adımıza konuşma.

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    2. Bülent dedi ki:
      11 Şubat 2018, 22:13

      Bu takımın rengi sarı kırmızı değil.katılıyorum

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      1. Malatua dedi ki:
        11 Şubat 2018, 23:29

        Aynen takımın rengi sarı kırmızı değil

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  9. ertan dedi ki:
    11 Şubat 2018, 13:56

    Yancilar hep yaninda,Yenimalatyaspor kimsenin sahsi mali degildir kimse unutmasin,Ürünlere gelince lütfen kaliteye önem verim

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  10. Bülent dedi ki:
    11 Şubat 2018, 12:49

    Bari kira almasınlar

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