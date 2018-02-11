Yeni Malatyaspor Store Açılışa Hazırlanıyor
Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Malatya Park AVM’de yapımı devam eden Yeni Malatyaspor Store Mağazası çalışmalarını yerinde inceledi.
Gevrek, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte bir dizi incelemelerde bulundu. Başkan Gevrek, Malatya Park’ta yapımı devam eden Yeni Malatyaspor Store Mağazası çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Bir süre AVM’deki esnaflarla sohbet eden Gevrek, “Taraftarlarımızın bizim de eksikliğini fazlası ile fark ettiğimiz isteğiydi. Bu şehrin takımına ve asil taraftarına her şeyin en güzeli yakışır. Biz de en güzelini yapacağız. Malatya Park AVM´de ürün kalitesini ve çeşidini de yenilediğimiz lisanslı ürünlerimizi ulaşılabilirliği daha kolay ve şık bir mağazadan alacaklar” dedi.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi
Gerçek malatyaspor ne alemde?Bu malatya belediyespor millet kendini avuta dursun!
MALATYASPOR İÇ.N HERKES BİRER TANE VEYA DAHA FAZLA FORMA ALMALI RENKLERE TAKILMAYIN,MALATYALI OLUN FORMA ALIN,ALDIRIN HADİ…………DE HADİ………..
Bu taraftara ne yapılsa yaranmaz…Barakadan yer yapıldı diye gidip forma almayanlar oldu…Şimdi ne diyecekler çok merak ediyorum…Sakız gibi ağza dolanmış yönetim gitsin,bunlardan iş olmaz..Kardeşim bunlar gitse kim gelecek..Kim gelir tabiki yiyici biri gelip 2 sene içinde takımı alta çeker..Has bu arada bu tür adamları da bu taraftar sırtında taşır..Çünkü bizim taraftara bol keseden atacak,göz boyayacak adam lazım…
Bu oyunla Tff 1. Liginde bile düsmemeye oynar. Butun takimlar evinde nasil baskili oynuyor görduk .Takimin performansi düşmuş devre arasi iyi tatil yapmişlar.formaya gelince reklamsiz kaliteli TÜRK BAYRAĞI sağda malatya spor amlemi solda guzel dızayn edilmiş bir forma olursa alinir.
İnş ürün kalitesi yükselir çok çok kötü seviyede ürün kalite ve çeşit artması lazim
Bu yönetimde bişey olmaz takımın haline bakinnn
Ne var takımın halinde 3 sene önce kimse sahip çıkmıyordu toprak sahalara deplasman yapıp köy takımlarıyla oynuyorduk şimdi süper ligde orta sıralarda bir takım var ve yine de beğenmemezlik yapıyorsunuz adil gevrek bence son derece mütevazi ve beyefendi bir adam bu size batıyor
Eskişehir, Gaziantep, Samsun, Mersin, Manisa ve daha niceleri.Takım borçlanıp batmasındansa gitsin tff.1. ligde oynasın ama borcu olmasın. MALATYASPORUMUZ ne halde görüyorsunuz.Başkan bence çok iyi idare ediyor.Süper ligde çok para harcayanların halide ortada akıllı olun takımınıza ve yönetiminize sahip çıkın.
Sen önce transfer e bak takım tel tel dökülüyor klüp ün gelir gider dengesini açıklaa
lutfen yorum yapma
Niye zorunami gitti git tüm klüpleri kadrolarını araştır en güçsüz kadro kimde
Bu iş için çok geç kalındı çok. Dün göztepe’nin stadını da gördük. Takımının ürününü almayan yoktu. Tüm stad rengarenkti. Bu arada renklerimizi değişmemiz lazım. Sarı kırmızı istemiyoruz!
sen istemiyorsun sarı kırmızı. bizim adımıza konuşma.
Bu takımın rengi sarı kırmızı değil.katılıyorum
Aynen takımın rengi sarı kırmızı değil
Yancilar hep yaninda,Yenimalatyaspor kimsenin sahsi mali degildir kimse unutmasin,Ürünlere gelince lütfen kaliteye önem verim
Bari kira almasınlar