Yeni Malatyaspor Tempo Artırdı
Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’da yeni sezon hazırlıkları yoğun tempoda sürüyor. Düzce Topuk Yaylası’nda hazırlıklarını sürdüren sarı siyahlılarda, futbolcular ve teknik heyetin keyifli oldukları gözlendi.
Malatya ekibi, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Fenerbahçe’nin tesisi olan Topuk Yaylası’nda hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam nezaretinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların hırslı ve istekli oldukları görüldü. Kafalarıyla top taşıyan futbolcuların hırs ve istekleri teknik heyeti mutlu ederken, Nacer Barazite ile Fabien Farnolle ikilisinin başarılı performansları, teknik direktör Ertuğrul Sağlam tarafından ödüllendirildi.
Ferdi Durdu / Yeni Malatya Gazetesi – Malatyahaber.com
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