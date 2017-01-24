Yeni Malatyaspor’da Sadık Sıkıntısı

TFF 1. Ligin 19’uncu haftasında deplasmanda Samsunspor’a konuk olacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Deplasmandan 3 puanla dönmeyi hedefleyen sarı kırmızılılar tempo artırdı.

Ligde 18 hafta sonunda 34 puan toplayan ve gol averajıyla Eskişehirspor’un gerisinde ikinci sırada yer alan Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 19’uncu haftasında Pazar günü deplasmanda ligin alt sıralarından kurtulma mücadelesi veren Samsunspor ile karşılaşacak.

Deplasmanda Denizlispor ile birlikte en çok puan toplayan takım olan sarı kırmızılılar, zorlu mücadelenin hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde, teknik direktör İrfan Buz yönetiminde sürdürdü. Antrenmana, sakatlıkları bulunan defans oyuncuları Mehmet Sak, Sadık Çiftpınar ve Murat Akça birlikte, golcü futbolcu Dialiba ve ayağında ödem bulunan, tedavisi süren forvet oyuncusu Ahmet Aras katılmadı.

Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve koşu çalışmasıyla devam etti. Daha sonra gruplara ayrılan futbolcular, tam saha pas yaptı. Antrenman pas ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

SAKATLARIN DURUMU

Evkur Yeni Malatyaspor’un fizyoterapisti Savaş Akkaya, sakat futbolcuların durumlarıyla ilgili basın mensuplarına bilgi verdi.

Akkaya, “Mehmet Sak’ın ön adale grubunda ikinci derece ve üzerine yakın bir yırtık durumu var. Ortalama ön görü süremiz 3-4 hafta gibi bir tedavi süresi olacak. Rehabilitasyonunu yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. Sadık Çiftpınar’ın da dizinde bir pozisyona müdahale etmek istediği anda iç yan bağında bir esneme söz konusuydu. Ortalama 3 hafta onu da bir korumaya alacağız. Milli takım arasından sonra lige hazır etmeye çalışacağız. Pereira’nın herhangi bir sıkıntısı yok. Sadece kasık içerisinde biraz lokalize ödemi bulunuyor. Fakat herhangi bir yırtık ya da risk arz edecek bir durumu yok. Halihazırda antrenmanlara çıkıyor, maçlara da çıkmaya hazır. Dialiba’nın kasığındaki yırtığı daha kısa sürede toparlamak adına rejenarasyonu hızlandırıcı iğneler ve yoğun bir rehabilitasyon programıyla, aynı zamanda formdan düşmemesi adına kapasitesini korumaya çalışıyoruz. Dialiba’yı yakın zamanda alacağımız bir MR görüntüsüne göre hazır olup olmayacağına dair değerlendirmemizi yapacağız. Ahmet Aras ise ayağını burkmuştu. Tendonda bir problem yok. Bu haftaki maça hazır hale getireceğiz” diye konuştu

“SAKATLIKLARI TEK BİR NEDENE BAĞLAMAK DOĞRU OLMAZ”

Akkaya, bir gazetecinin sakatlıkların zeminden kaynaklandığı ifade ediliyor, siz bu kanıya vardınız mı?’ sorusuna, “Sakatlanma sporun içerisinde her zaman olabiliyor. Bunu sadece zemine ya da başka bir etkene bağlamak doğru değil. Sadık, bir pozisyon sonrasında iç yan bağında gerilme oldu. Zeminin bir etkisi illaki var. Bazı arkadaşlarımızın sakatlıklarında etkisi olabilir. Fakat bununla beraber havanın soğukluğu etkendir. Hocalarımız, sakatlıkları önlemek adına çok doğru bir antrenman programı takip ediyorlar ama sporda sakatlıklar olabiliyor. Tek bir nedene bağlamak doğru olmayacaktır” cevabını verdi.

“SADIK ÇİFTPINAR SAMSUNSPOR MAÇINDA OYNAYAMAYACAK”

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz da, takımdaki sakat futbolcuların durumlarıyla ilgili de bilgiler verdi. Defans oyuncusu Sadık Çiftpınar’ın Samsunspor maçında forma giymesinin zor olduğunu kaydeden Buz, “Pereira’nın durumu maç saatinde belli olacak. Ama Pereira maça yetişecek. Ahmet Aras’ında Mersin İdmanyurdu maçında ayağı burkulmuştu, onun ödemi var ayağı şişti. Onu da maça yetiştireceğimizi düşünüyoruz. Sadık ile ilgili sıkıntı var. Dizi şişti, iç bağlarda sıkıntısı bulunuyor. Samsunspor maçında oynayamayacak. 2-3 haftalık bir periyot olabilir” diye konuştu.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi