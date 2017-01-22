“Yeni Malatyaspor’u Süper Lige Taşıyacağız”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’u Süper Lige taşıyacaklarını söyledi.

Malatya’da basın mensuplarıyla bir araya gelen Tüfenkci, sportif yatırımlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

“MALATYA, TÜRKİYE’DE ÖRNEK İLLERDEN”

Sportif yatırımlar bakımından Malatya’nın Türkiye’deki örnek illerden birisi olacağını dile getiren Tüfenkci, şunları söyledi: “Gençlik ve spor altyapısı bakımından Malatya, bölgede ve Türkiye’de bu anlamda inşaatları bittiğinde gerçekten farklılık arz edecek bir konuma, kıskanılacak bir konuma gelmiş olacak. Gerek olimpik yüzme havuzuyla gerek kapalı spor salonuyla gerek gençlik merkeziyle gerek sporcu fabrikasıyla gerekse de Malatya’da amatör sporların altyapısı bakımından Türkiye’de örnek illerden birisi olacak. Geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanımızla beraber geldiğimizde de bu alanları tek tek gezerek, hangi aşamada olduğunu ve biran önce hızlanması noktasında gerekli talimatları da verdirdik. İnşallah bu bağlamda Malatya’da atlı sporlar noktasında da Yazıhan’ımıza inşallah 2017 yılı içerisinde yeni bir tesisi de kazandırmış olacağız. Gerek Konak’a, gerek Yazıhan’a, gerek Darende’ye, gerek Doğanyol’a sentetik futbol sahalarını da inşa ettirmiş olduk. Kuluncak’a da inşallah bu dönem içerisinde yeni bir sentetik sahayı kazandıracağız.”

“YENİ MALATYASPOR’U SÜPER LİGE ÇIKARMAK İSTİYORUZ”

Bakan Tüfenkci, Malatya’nın tek profesyonel futbol takımı olan Evkur Yeni Malatyaspor’u Süper Lige çıkarmak istediklerini belirterek, “Yeni Malatyasporumuz inşallah şampiyonluğa 2017 yılı içerisinde emin adımlarla gidecek. Şehir olarak hep beraber sahip çıktığımızda şampiyonluk gelecektir. Şehrin buna ihtiyacı var. Hep beraber sahip çıktığımızda, teknik heyet ve futbolcularda üzerlerine düşeni yaptığında, inşallah bu sezon bir Yeni Malatyaspor’u Süper Lige çıkarmak istiyoruz” diye konuştu.

“ŞAMPİYONLUĞU YENİ STATTA KUTLAMAK İSTİYORUZ”

Evkur Yeni Malatyaspor’un şampiyonluğunu yeni statta kutlamak istediklerini kaydeden Tüfenkci, “Bununla ilgili en azından son maçlarını Malatya’da oynanması ve yeni açılacak statta da bu kutlamaları yapmak istiyoruz. Gençlik Spor Bakanımız ile beraber yapmış olduğumuz incelemede ve bakanımızın vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda stadın bitim işi Mart ayı içerisinde tamamlanmış olacak. Ancak oradaki çimlerin oturması noktasında bir takım sıkıntılar var. Bunu da Sayın Valimiz de iletti, Ankara’ya gittiğimizde, yapılacak bir şey varsa onu da takip edip, doğrusu biran evvel yaptırmak istiyoruz. İstiyoruz ki son maçlarımızı, şampiyonluk maçlarımızı inşallah Cenabı Allah nasip ederse buralarda yapmak istiyoruz” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi