Yeni Malatyaspor’un İç Sahada İlk Kaybı

TFF 1. Lig’de 12 hafta sonunda 26 puanla liderlik koltuğunda bulunan Yeni Malatyaspor, bu sezon ilk kez sahasında puan kaybı yaşadı.

Sahasında oynadığı 5 karşılaşmayı kazanan sarı kırmızılılar, ligin 12’nci haftasında İnönü Stadı’nda Giresunspor ile 1-1 berabere kalarak, sahasındaki ilk kez puan kaybetti.

Ligin 11’inci haftasında deplasmanda Eskişehirspor’a 2-0 yenilen ve 5 maçlık galibiyet serisi sona eren Yeni Malatyaspor, 12’nci haftada da Giresunspor ile 1-1 berabere kalarak, ilk kez üst üste iki maçta puan kaybı yaşadı.

ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU AMA PUAN FARKINI AÇAMADI

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan sarı kırmızılılar, 12 hafta geride kalırken, 26 puanla zirvedeki yerini korumasını bildi.

Ligde son iki haftada 5 puan kaybeden Malatya ekibi, rakiplerinin puan kaybettiği haftada eline geçen avantajı kullanamadı. Giresunspor karşısında 70’nci dakikada Dialiba ile 1-0 öne geçen sarı kırmızılılar, 73’ncü dakikada Recep Aydın’ın golüne engel olamayınca 1 puana razı oldu.

Sahasında ilk puan kaybını yaşayan Yeni Malatyaspor, rakipleriyle arasındaki puan farkını açma fırsatını tepmiş oldu. Sarı kırmızılılar, ikinci sıradaki Boluspor’un 3, üçüncü sıradaki Göztepe’nin ise 4 puan önünde zirvedeki yerini korudu.

12 MAÇTA 8 GALİBİYET

Yeni Malatyaspor, ligde son iki haftada hanesine sadece 1 puan yazdırabildi.

Ligin en çok galibiyet alan takımı olan sarı kırmızılılar, 12 karşılaşma sonrası topladığı 26 puanla zirvedeki yerini korumasını bildi.

Malatya ekibi, 12 hafta sonunda 8 galibiyet, 2 beraberlik, 2’de mağlubiyet aldı. 12 maçta rakip ağları 19 kez havalandıran sarı kırmızılılar, kalesinde ise 11 gol gördü.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi