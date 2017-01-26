Yeni Nesil Ajan: Xander Cage’in Dönüşü

Uzun süredir ölü olduğu zannedilen Xander Cage (Vin Diesel), Dominik Cumhuriyeti’nde gözlerden bir yaşam sürmektedir. Ancak CIA ajanı Jane Marke (Toni Collette) yerini tespit eder ve xXx’i çok önemli bir iş için görevinin başına dönmeye ikna eder. Bu da, Xiang’ın (Donnie Yen) önderlik ettiği çok tehlikeli 4 kişilik bir çetenin eline geçmiş olan, dünyadaki tüm askeri uyduları kontrol edebilme yeteneğine sahip “Pandora’nın Kutusu” olarak adlandırılan bir cihazı çok geç olmadan geri alabilmektir.

Vizyon Tarihi: 27 Ocak 2017

Yapımı : 2017 – ABD

Tür : Aksiyon , Dram , Gerilim , Macera

Süre: 107 Dak.

Yönetmen : D.J. Caruso

Oyuncular : Vin Diesel , Donnie Yen , Deepika Padukone , Kris Wu , Samuel L. Jackson

Senaryo : Rich Wilkes , F. Scott Frazier , Chad St. John

Yapımcı : Vin Diesel , Neal H. Moritz

Diğer Adı : Xander Returns, Yeni Nesil Ajan 3

sinemalar.com