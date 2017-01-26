Yeni Nesil Ajan: Xander Cage’in Dönüşü
Uzun süredir ölü olduğu zannedilen Xander Cage (Vin Diesel), Dominik Cumhuriyeti’nde gözlerden bir yaşam sürmektedir. Ancak CIA ajanı Jane Marke (Toni Collette) yerini tespit eder ve xXx’i çok önemli bir iş için görevinin başına dönmeye ikna eder. Bu da, Xiang’ın (Donnie Yen) önderlik ettiği çok tehlikeli 4 kişilik bir çetenin eline geçmiş olan, dünyadaki tüm askeri uyduları kontrol edebilme yeteneğine sahip “Pandora’nın Kutusu” olarak adlandırılan bir cihazı çok geç olmadan geri alabilmektir.
Vizyon Tarihi: 27 Ocak 2017
Yapımı : 2017 – ABD
Tür : Aksiyon , Dram , Gerilim , Macera
Süre: 107 Dak.
Yönetmen : D.J. Caruso
Oyuncular : Vin Diesel , Donnie Yen , Deepika Padukone , Kris Wu , Samuel L. Jackson
Senaryo : Rich Wilkes , F. Scott Frazier , Chad St. John
Yapımcı : Vin Diesel , Neal H. Moritz
Diğer Adı : Xander Returns, Yeni Nesil Ajan 3
sinemalar.com