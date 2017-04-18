Yeni Otobüsün Anahtar Teslim Töreni

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin girişimleriyle gümrükten temin edilen ve Evkur Yeni Malatyaspor’a tahsis edilen otobüsün anahtarı Bakan Tüfenkci tarafından, EYMS- Eskişehirspor maçından önce Adil Gevrek’e verildi.

Malatya İnönü Stadı’nda oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Eskişehirspor maçı öncesi stad önünde yeni otobüsünün anahtar teslim töreni yapıldı. Bakan Tüfenkci, yeni takım otobüsünün anahtarını Kulüp başkanı Adil Gevrek’e teslim etti.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Evkur Yeni Malatyaspor’un bundan sonraki seyahatlerini daha rahat ortamda yapabilmeleri için takıma bir otobüs tahsis etmiştik. Bugün onun anahtarını da başkanımıza vermiş olalım istedik. İnşallah hem ligde kaza belaya uğramazlar, hem de trafikte kaza-belaya uğramadan Süper Lig’e çıkmış olurlar. Ben tekrardan hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.

Otobüsün, bakanlıkça Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne devredildiği, Büyükşehir Belediyesi’nin de Evkur Yeni Malatyaspor’un kullanımına tahsis ettiği bildirildi.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com