Yeni Satranç Hakemleri Kokart Taktı
Malatya’da satranç hakemliğine ilk adımlarını atan Zekiye Kapusuz Doğdu ile İbrahim Karakaş’a kokartları takıldı.
Satranç Malatya İl Temsilciliği tarafından yeni hakemlere kokartları takdim edildi. Satranç Malatya İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy, “İki hakem daha kazandık. Aday Hakemimiz Zekiye Kapusuz Doğdu ve İbrahim Karakaş’ın kokardını mutlulukla taktık. Gelecek vaat eden Doğdu ve Karakaş’a başarılar diliyorum” dedi.
Yeni Malatya Gazetesi
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