Yeni Şire Pazarı’na Polis Noktası Kuruldu

Malatya’da asayiş olaylarının zaman zaman yaşandığı Yeni Şire Pazarına Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından sabit polis noktası kuruldu.

Vali Ali Kaban’ın talimatı ile İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Malatya ticaret Borsası’nın da verdiği destek ile Yeni Şire Pazarına Sabit Polis Noktası kuruldu.

Daha önce Yeni Şire Pazarı’nda resmi ve sivil polis ekipleri görevlendirerek, bölgedeki asayiş olaylarının önüne geçmeye çalışan Emniyetin kurmuş olduğu Sabit Polis Noktasının açılışını Vali Ali Kaban, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey ve Şire Pazarı esnafları katıldılar.

Malatya Ticaret Borsası’nın sağlamış olduğu destek ile Polis Noktasının açıldığını belirten Vali Kaban, Şire Pazarında resmi ve sivil ekiplerin her zaman görev yaptığını hatırlatarak, bazı sıkıntılı durumlarda polis ekiplerinin zamanında devreye girerek olayların büyümesini engellediğini kaydetti.

Vali Kaban, “Malatya’nın en büyük şu anda varlığı kayısıdır. Nereden bakarsanız, ortalama 1 milyar TL. kadar bir değeri taşıyor. 1 milyar TL değerinde olan bir şehrin ekonomik açıdan, sosyal açıdan, kültürel açıdan kendini ifade açısında önemli bir ürünüdür. Türkiye’nin de önemli bir ürünüdür. Burada hijyen konusunda sorunlar var, onun da kökten çözülmesi gerekir, bu pazarın buradan taşınması gerekiyor. Onunla ilgili Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterimizin bir çalışması vardı, onları takip ediyoruz. Özellikle bu ayın içerisindeki sözleşmesini yapacağımız ve Sayın Bakanımızın hakikaten katkısı olan, hatta dokunuşu olmasa mümkün olmayacaktı, bu lisanlı depoculuk olayı kayısının geleceği açısından çok önem taşıyan bir konu.” dedi.

Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ise, Yeni Şire Pazarı’nda alınan önlemler ile asayiş olaylarında azalmaların yaşandığına işaret ederek, “2015 yılında 7 olay meydana gelmiş, 10 olaydan 7 tanesi kasten yaralama yönelik olarak meydana geldi. 4 olaydan 2 darp diğer ikisi bıçak ve silahla yaralama. 2016 yılında bu olaylarda azalmanın olduğunu gördük, gerekli önlemlerden sonra 6’ya düştü” diyerek, 2017’de devam eden tedbirler kapsamında Şire Pazarı’ndaki ekiplerin 1 adet, 2018 yılının ilk 2 ayında ise 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdiğini söyledi.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey, amaçlarının tüccarın ve üreticinin huzurlu bir ortamda ticaret yapmasını sağlamak olduğunu ve bunun içinde Ticaret Borsası olarak her zaman üzerlerine düşeni yapmaya çalıştıklarını ifade ederek, kendilerine destek veren Vali Kaban ve Emniyet Müdürü Urhal ile emniyet mensuplarına teşekkür etti.

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