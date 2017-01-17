Yeni Stadın Devri 17 Şubat’ta Yapılacak

Malatya’ya TOKİ tarafından yaptırılan yeni stadın Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devrinin 17 Şubat’ta yapılacağı belirtildi.

Temeli 2012 yılında atılmasına rağmen ilk yüklenici firmasının mali sıkıntılarını gerekçe gösterip işleri yarım bırakması nedeniyle süre kaybının yaşandığı yeni stadyumda teslim için 400 gün olarak belirlenen süre 17 Şubat’ta sona eriyor.

Fiziki gerçekliği yüzde 88 olarak açıklanan yeni stadın 5 Şubat’ta TOKİ tarafından geçici kabulü için inceleneceği ve bu inceleme sonucunda teslim alınıp alınmamasına karar verileceği ifade edildi.

TOKİ tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devri gerçekleştikten sonra Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü’nün hizmetine sunulacak olan statta çevre düzenlemesi, altyapı ve koltuk montajı gibi işler devam ediyor.

Bu arada yeni stadın, TOKİ’nin harcama kaleminde bulunmayan ve toplam maliyeti 6-7 milyon TL civarında olan eksilerinin tamamlanmasıyla ilgili ise henüz bir gelişme olmadığı belirtildi.

“Eksilikler 6-7 milyon TL’lik bir ekstra masraf gerektiriyor”

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, yeni stadın loca düzenlemesi, canlı yayın sistemi ve tribün ısıtması gibi eksilerinin bulunduğunu, bu eksiklerin tamamlanmasının ise 6-7 milyon TL’lik ekstra bir harcama gerektirdiğini ifade etti.

Gevrek, yeni stadın eksilerinin giderilmesi için Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın Malatya temasları esnasında talimat verdiğini belirterek, “Stadımızın 17 Şubat’ta teslim edileceği belirtildi. İnşallah Malatya futboluna hayırlar ve başarılar getirir yeni stadımız. Ancak stadımızda bazı eksiklikler var. Locaların düzenlenmesi, canlı yayın sistemi ve tribün ısıtması gibi bu eksiklikler 6-7 milyon TL’lik bir ekstra masraf gerektiriyor. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Kılıç, Malatya temasları esnasında bu eksikliklerin giderilmesi için gerekli talimatları vermişti. İnşallah bu eksikler en kısa zamanda tamamlanır” diye konuştu.

iha