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Malatya Haber -

Yeni Tesis Konya Maçından Sonra Teslim

Yeni Tesis Konya Maçından Sonra Teslim
  • 28.09.2017
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Malatya İl Özel İdaresi ile Spor Toto Teşkilatı’nın ödenekleriyle 2010 yılında inşa edilen ancak sonraki dönemde faaliyete geçirilemediği için atıl durumuna düşen Nurettin Soykan Tesisleri antrenman sahalarının tamamlayıcı tesisinin Atiker Konyaspor ile oynanacak müsabakanın ardından Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü’ne teslim edileceği açıklandı.

Tamamlama işine 3 ay önce başlanılan tesisin içyapısının tamamen hazır hale getirildiği, temizlik ve çevre düzenlemesi işlerinin ise 1 hafta içerisinde bitirileceği belirtildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin üstlendiği tamamlama çalışmaları işinin yaklaşık 1,5 milyon TL maliyet tuttuğu öğrenildi.

Atıl durumda kaldığı dönemde lavaboları kırılan, elektronik aksamları çalınan ve birçok yerine zarar verilen tesis, son çalışmalarla birlikte adeta yeniden yapıldı. Sporcu ve teknik heyet odaları, idari katlar, spor salonları, sauna ve masaj odaları, yemekhane, dinlenme salonları gibi eksikleri tamamlanan yeni tesisin hafta sonu oynanacak Atiker Konyaspor müsabakasının ardından sarı kırmızılı kulübe teslim edileceği ifade edildi.

EYMS’de Ertuğrul Sağlam yeni tesisin zamanında tamamlanmamasını istifasına en büyük dayanak olarak göstermiş ve yönetimi bu konuda suçlamıştı.

iha

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Yorumlar
  1. Kürşad dedi ki:
    28 Eylül 2017, 19:23

    Bu tesis bir seneden önce bitmez daha çevre rezalet Konya maçı pazar nasıl olacak böyle milleti kandırmanın alemi Yok ha getirir inşatın içine koyarsınız topcuları birgün su akmaz birgün Elektirik olmaz ikigün sonra topcularda bırakır gider tesis yok diye kale göl oteli satın alsın hazır tesis dozeri dayayıp bahara çim saha hazır başkada eksik Yok ama bu tesis seneyede bitmez

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