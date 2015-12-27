Yeni TTK’yı Anlattılar



Malatyalı İşadamları Derneği’nin (MİAD) genç grubu Genç MİAD Yürütme Kurulu’nun organize ettiği 13. Fikir Platformu toplantısında Müşavir Mustafa Kınacı ve emekli Ticaret Mahkemesi Başkanı Metin Marmara , yeni Türk Ticaret Kanunu’nun getirdiği yenilikler hakkında seminer verdiler.



Seminer MİAD Dernek Merkezi’nde gerçekleştirildi. Seminerin açılış konuşmasını yapan MİAD Başkanı Yunus Akdaş, MİAD’ın çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Derneğin yeni döneminde tüm kurulları ile daha tempolu çalıştığını ifade eden Akdaş, Fikir Platformu toplantısına iştirak eden misafirlere katılımlarından dolayı teşekkür etti. Yıllarca yurdun çeşitli yerlerinde hakimlik yapan ve 10 yıl boyunca da Ticaret Mahkemesi Başkanlığı yapmış olan Metin Marmara, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun yeniliklerini sunum eşliğinde anlattı. Değişen maddeleri yaşadığı tecrübelerle de destekleyerek anlatan Marmara , sözü diğer konuşmacı misafir Mustafa Kınacı’ya bıraktı. Kınacı , Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun mali yöndeki değişikliklerini anlattı. Konuşmacı misafirlerin sunumlarının ardından soru cevap bölümüne geçildi. Toplantıya katılan misafirler merak ettikleri tüm soruları aktardılar. Soru cevap bölümünün ardından yaptıkları sunumdan dolayı Metin Marmara ‘ya MİAD yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım tarafından ve Mustafa Kınacı ‘ya MİAD Genel Sekreteri Ahmet Turan Koçer tarafından teşekkür plaketleri verildi.

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