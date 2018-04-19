“Yeni Üniversite İçin 2 Alternatif Yer Var”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kuruluş kararını açıkladığı “Malatya Turgut Özal Üniversitesi” hakkında değerlendirme yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, “İki alanımız var. Biri Battalgazi bölgemiz Ziraat Fakültesi bölgesinde biri de Beylerderesi bölgemizde” dedi.

ERTV Haber Merkezine konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, ikinci bir üniversitenin Malatya’ya değer katacağını söyleyerek, “Malaryamızın beklentilerinden bir tanesiydi, ikinci üniversitenin yapılmasıydı. İkinci üniversite Malatya’ya büyük bir değer katacak onu özellikle ifade edeyim. Çünkü iktisadi yönden ilin gelişmesine büyük katkı sağlayacak. Sosyo ekonomik yönden kentin gelişmesine çok ciddi katkılar sağlayacak. Sosyo kültürel anlamda ilimizin gelişmesine çok önemli katkılar sağlayacak ikinci bir Üniversitenin olması.” dedi.

Çakır, henüz nereye yapılacağına karar verilmeyen Turgut Özal Üniversitesi ile ilgili yer sıkıntısı olmadığını belirterek, “Tabi yer konusunda Malarya’mız da sıkıntı yok, onu söyleyeyim. İki noktada da şuanda büyük bir üniversite kaldırabilecek iki alanımız var. Biri Battalgazi bölgemiz Ziraat Fakültesi bölgesinde biri de Beylerderesi bölgemizde. Buradaki de bin dönüm alan şuan 500 dönüm hazır. Ama hemen akabinde bu bin dönüme çıkarılacak. Çevresinde hazine arazileri var. Her iki alanda üniversitemize uygun. Yerin çok önemi anlamı yok.” diye konuştu.

Çakır şu şekilde konuştu:

“Önemli olan onun içeriğinin çok iyi belirlenerek yani İnönü Üniversitemize alternatif bir üniversite değil onu tamamlayan şehre değer katan bir üniversite yapılanması. Bunun çok iyi bir şekilde alt yapısının oluşturulması gerekiyor. Cumhurbaşkanımız gerçekten Malatya’nın beklemiş olduğu müjdeyi vermiş oldu. Malatya’mız adına inşallah hayırlı olur. Çok önemli bir proje ve karar. Bu karar Malatya’mıza hayırlı uğurlu olsun.”

ER TV- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com