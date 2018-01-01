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Malatya Haber -

Yeni Yıla Eğlenerek Girdiler

Yeni Yıla Eğlenerek Girdiler
  • 01.01.2018
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Malatya’da vatandaşlar yeni yıla eğlence merkezlerinde eğlenerek girdi.

Kent merkezindeki birçok eğlence merkezi ve kafede yeni yıl coşkusu yaşandı. Özel eğlence programlarının yer aldığı yılbaşı kutlamalarında polis ekipleri de şehir merkezinde önlemlerini arttırdı.

Eğlence merkezlerinde vatandaşlar, saatler 00.00’ı gösterdiğinde geri sayımla birlikte yeni yıla “merhaba” dedi. Yeni yıla giren vatandaşlar bir birlerini kutlarken, gece müzik programı ile devam etti.

TRAFİK POLİSİNDEN YOĞUN DENETİM

Bu arada yeni yılın ilk dakikaları ile birlikte Malatya’da polis ekipleri sürücülerde alkol denetimi yaptı.

2018 yılına girilmesi ile birlikte kent merkezinin birçok noktasında uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, araçlar üzerinde uygulama yaptı. Durdurulan araçlarda sürücülerde alkol denetimi yapılırken, araçlarda da kapsamlı arama yapıldı. Kimlik ve ehliyet sorgulamalarının da yapıldığı uygulamada kimliksiz ve alkollü olan sürücüler hakkında işlem yapıldı.

iha

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