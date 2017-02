“Yeni Yollarla Gelişime Katkı Sağlıyoruz”

Yakınca’daki Galericiler Sitesi ile Tekel Depoları arasına imar yolu açılıyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat Yakınca Mahallesi Galericiler Sitesi ile Tekel Depolarının bulunduğu bölge arasındaki bağlantıyı sağlayacak imar yolu açma çalışmalarını inceledi. Polat, inceleme sırasında yaptığı açıklamada, “İlçemizdeki nüfus artışı ve yapılaşmayı göz önünde bulundurup araç ve yaya trafiğini rahatlatmak için yeni imar yollarını hizmete sunmaya önem veriyoruz. Ulaşım ağını güvenli, kaliteli ve akıcı hale getirmeye gayret ediyoruz” dedi.

Yeşilyurt Belediyesi, ilçe genelindeki artan yapılaşma ve nüfusla birlikte daha sağlıklı ulaşım imkânlarını vatandaşlara ulaştırmak için yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güner ve Mehmet Çınar ile birlikte Yakınca Mahallesi’ndeki Galericiler Sitesi ile Tekel Depolarının bulunduğu bölge arasındaki imar yolunu açma çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, ilçe halkına konforlu bir yaşam sunma amacıyla yol açma ve genişletme çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyledi.

“YEŞİLYURT’UN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRECEK HİZMETLERİMİZE 2017 YILINDA DA DEVAM EDECEĞİZ”

Yeşilyurt’un yapılaşma bakımından hızla geliştiğini hatırlatan Polat, yeni imar yollarının ilçenin gelişmesi ve konutlaşma açısından da büyümesi anlamına geldiğini kaydederek şunları söyledi:

“Yeşilyurt’taki yeni yaşam ve yerleşim merkezleri içinde çok sayıda konut yapılıyor. Araç ve insan yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde ulaşım alanında sıkıntı olmaması için gereken tedbirleri zamanında almak durumundayız. İmar planında yer alan yolları açarak ulaşım ağını daha akıcı ve güçlü hale getirmeye çalışıyoruz. İlçemiz gelişime açık, tercih edilen bir bölge ve yapılaşma da hızla artış gösteriyor. Belediye olarak biz de yeni yollar açarak gelişime katkı sağlıyoruz. Yeşilyurt’un çehresini değiştirecek alt ve üst yapı yatırımlarımıza, hizmetlerimize ve projelerimize 2017 yılında da aynı kararlılık ve azimle devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“ARAÇ VE YAYA TRAFİĞİNİ KONFORLU HALE GETİRMEK İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ”

Yeşilyurt’taki nüfus artışı, konut ve yeni yaşam alanlarının çoğalması nedeniyle araç ve yaya trafiğini rahatlatacak hizmetlere öncelik tanıdıklarını ifade eden Başkan Polat, ilçenin sürekli büyüyen, gelişime açık olan bir bölge olduğunu vurgulayarak, “Yeşilyurt İlçemiz her geçen yıl büyüyen ve gelişen bir yapıya sahip, 304 bine ulaşan nüfusumuz, konut ve yaşam alanlarının artması nedeniyle hemşerilerimizin ulaşım alanında sıkıntı çekmemeleri için ciddi önemler alıyoruz. Araç ve yaya trafiğini konforlu bir hale ulaştırmak amacıyla alternatif yollar ve güzergâhlar oluşturmaya gayret ediyoruz. 2014 yılından bugüne kadar 37 KM’nin üzerinde imar yollarını açarak hizmete sunduk. 2014-2019 Yılları arasındaki stratejik planlamamızda her yıl için 10 KM yol açma hedefini koymuştuk, geride bıraktığımız yıllarda bu hedefi aştık. 2017 yılında bu hedefin üzerine çıkmayı planlıyoruz. Bütün çabamız Yeşilyurt’u modern, çağdaş ve her yönüyle örnek alınacak bir ilçe kimliğine ulaştırmaktır. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz “ dedi.

Galericiler Sitesi ile Tekel Depolarının bulunduğu bölge arasındaki bağlantıyı sağlayacak 450 metrelik yolun hizmete sunulması için çalışmalara hız verdiklerini ifade eden Başkan Polat, “Büyükşehir Belediyemizle ortaklaşa sürdürdüğümüz alt ve üst yapı hizmetlerimiz kapsamında özel sektörün kamu ve kuruluşların faaliyetleri başta olmak üzere diğer yatırımlar başlamadan önce belirlenen alanların alt yapılarını en kısa sürede tamamlamak için gayret sarf ediyoruz. Yolları medeniyet ve gelişmişliğin göstergesi olarak kabul ediyoruz. Ne kadar çok yol açarsak ilçemizde o kadar gelişir ve büyür. Geride bıraktığımız üç yıl boyunca ilçe genelinde sıcak asfalt serimi, sathi kaplama, yol açma ve genişletme çalışmalarında rekor düzeyde çalışmalar gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, Yakınca Mahallesindeki Galericiler Sitesi ile Tekel Depolarının bulunduğu bölge arasındaki bağlantıyı sağlayacak 450 metre uzunluğunda 20 metre genişliğindeki yolun açılması için çalışmalara başladılar. Kayalıklardan oluşan bu yolumuzu öncelikle iş makineleri aracılığıyla düzleştirip ardından alt yapı çalışmalarını tamamlayacağız. Bahar ayında da asfalt serim işlemlerini gerçekleştirip halkımızın hizmetine sunacağız. İlçemizde gündelik yaşamın kolaylaştırılması için çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Yeni açmış olduğumuz imara uygun yollarımızın ilimize, ilçemize ve hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

