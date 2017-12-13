“Yenilgiyi Kabul Etmememiz Lazım”

Evkur Yeni Malatyaspor’un orta saha oyuncusu Aytaç Kara, ligde yenilmeyecek takım olmadığını ifade ederek, Galatasaray karşısında Beşiktaş’a karşı verdikleri mücadelenin aynısını verip, istedikleri sonucu almak istediklerini söyledi.

Takım olarak iyi mücadele ettiklerini ancak gol yollarında sıkıntı yaşadıklarını kaydeden Kara, “Sahada iki takım mücadele ettiği sürece eşittir. Ben, arkadaşlarımla birlikte takım olarak iyi mücadele ettiğimize inanıyorum. Bu asla göz ardı edilemez. Tek eksiğimiz gol yollarındaki sıkıntılarımız, bunu herkes görüyor. Gerçekten çok iyi bir futbol sergiliyoruz. Defans olarak çok iyi bir oyun ortaya koyuyoruz. Zaten kendi kendimizi bilmemiz, tanımamız lazım çünkü ona göre rakiplerimize karşı güzel sonuçlar alabilelim. İyi mücadele edip, oynadığımıza inanıyorum. Sadece gol yollarımızda sıkıntılarımız vardı. Atamadığımız birçok pozisyonumuzda oldu. Bunları değerlendiremediğimiz için çok sıkıntılı olmasa da sıkıntılı sürecin içerisindeyiz. Ben arkadaşlarıma ve buradaki bütün ekibe inanıyorum. Elimizden gelen her şeyin iyisini yaptıkça sahada bütün takımlar eşit, bizim için sıkıntı olmayacaktır” diye konuştu.

Kara, yenilgiyi kabul etmeye bir yapısının olduğunu ve bunu futbolcu arkadaşlarına da yansıtmak istediğini belirterek, şunları söyledi:

“Çapraz bağım 2. dakikada kopmuştu, 90 dakika boyunca bir maç çıkarttım. Asla yenilgiyi kabul etmeyen bir futbolcuyum, bunu saha içerisinde takım arkadaşlarıma da yansıtmak istiyorum. Sonuçta Malatyaspor bizim kulübümüz, olduğumuz kulübü sahiplenmemiz lazım ki hep birlikte mutlu olalım. Takım arkadaşlarıma bunu yansıtmaya çalışıyorum ki, yenilgiyi hep beraber kabul etmememiz lazım. Hakem hatalarına yapabileceğimiz bir şey yok. Değinmekte istemiyorum. Bizi gerçekten bayağı etkiledi. Akhisarspor maçında benim sarı kart görüp cezalı duruma düştüğüm pozisyonu tüm Türkiye görüp, değerlendirdi. Keşke bize karşı biraz daha adaletli olsalar, bizde şuan bunları konuşmuyor olsaydık. İnşallah bu saatten sonra ona göre değerlendirirler. Trabzonspor’da oynadığım dönemde de aynı sıkıntıları yaşadık. Kötü düşünmek istemiyorum. İnşallah bu saatten sonra bize karşı adaletli olurlar. Biz kendimiz için bir şey istemiyoruz. ‘Bize penaltı çalsınlar, olmayan korneri versinler’ biz öyle şeyleri istemiyoruz. Sadece olan şeyleri versinler. Gerçekten bizi etkileyen 9-10 puan var. Keşke onlar olmasaydı da bugün farklı şeyleri konuşuyor olsaydık. Ama biz, hocalarımız, arkadaşlarımız, malzemecilerimiz, aşçılarımız Malatyaspor için varımızı yoğumuzu harcamaya devam edeceğiz. İnşallah hep birlikte güzel günleri görürüz.”

Osmanlıspor ve Galatasaray ile oynayacakları karşılaşmalara da değinen Kara, “Kupada hedefimiz turu geçmek. İnşallah arkadaşlarımızla bunu başarırız. Galatasaray maçı içinde, ligin en iyi futbol oynayan ekiplerinden Beşiktaş’a karşı oynadığımız futbolu oynayıp, iyi mücadele edeceğiz. Yenilmeyecek takım yok” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi