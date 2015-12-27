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Malatya Haber -

‘Yenisi Yapılmadan Olmaz’

‘Yenisi Yapılmadan Olmaz’
  • 27.12.2015
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AKP Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Nemrut Dağı’ndaki Malatya İl Özel İdaresi’ne ait motelin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yıkılması için talimat verilmesinin kendilerini de üzdüğünü ve gerekli girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Fuzuli Caddesi’ndeki esnafları gezerek sorunları dinleyen Milletvekili Çalık, Nemrut Dağı’ndaki İl Özel İdaresi’ne ait Güneş Motel’in Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yıkılması için talimat vermesi ile ilgili olarak, “Malatya’nın hassasiyetleri bizim hassasiyetimizdir. Olay, basında çıkmadan bir gün önce bizim haberimiz vardı. Yazıyı gönderen daire başkanımız, valimiz ve diğer yöneticilerimizle görüştük. Nemrut Dağı yol güzergahlarımızda çok ciddi anlamda iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Oradaki Özel İdareye ait Güneş Motel’in hemen yıkılması ile ilgili talimat herkesi üzdüğü kadar bizleri de üzmüştür. Oraya yeni bir bina yapılmadan Güneş Motel’in yıkılmasına müsaade etmeyeceğiz. Valiliğimiz bu konuda gerekli yazışmaları yapacaktır. Oraya yeni bir karşılama noktası yapılmadan motelin yıkılmasına müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Çalık ve beraberindeki partililer Fuzuli Caddesi’ndeki esnafları gezdiler.

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