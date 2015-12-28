Hekimhan’ın Dursunlu Mahallesi merkezli olarak 29 Kasım Pazar günü saat 02.28’de meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde en az 100 evde ağır hasar oluşurken, bine yakın evde ise hafif hasarlar meydana geldi. Can kaybının yaşanmadığı depremde bölgedeki eski kerpiç evler hasar gördü.

KURUMLAR ALARMA GEÇTİ

Merkez üssü Hekimhan’ın Dursunlu Mahallesi olan 5.1 şiddetindeki deprem sonrasında, bölgeye giden ilk ekipler Hekimhan Jandarma ekipleri oldu. Jandarma ekipleri mahallede depremin etkisi ile ilgili olarak çalışma yürüttükten sonra bölgeye giden ikinci ekip, İl AFAD Arama-Kurtarma ekipleri oldu. Hekimhan Belediyesi Başkanı Ali Seydi Millioğulları’da ekipleri ile birlikte deprem sonrasında bölgeye gelerek çalışma yürüttü. Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı UMKE sağlık ekibi de, deprem bölgesinde yaralanma olmayınca geri dönüş yaptılar.

Depremin ilk dakikalarında ise Malatya Emniyet Müdürlüğü, deprem bölgesinin tespit edilmesi için çalışma yürüttü ve tüm ilçelerle bağlantı kurdu.

“YER GÜMBÜR GÜMBÜR ÖTTÜ”

Mahalle sakinlerinin büyük bir bölümü deprem sonrasında evlerine girmeyerek, sokakta ve araçlarında beklemeye koyulurken, bazı vatandaşlar ise Hekimhan merkez ve yakın bölgedeki yakınlarının evlerine gitti.

Sokakta bekleyen yaşlı kadınlar deprem anını, şu ifadelerle dile getirdiler;

-“Evde yatıyordum, çok korktum. Ev yıkılmadı, ama hep yarıldı. “

-“Yer gubur, gubur (gümbür gümbür) öttü (sarsıldı). Duvar uçunca, dam uçuyordu, dışarı kaçtım. Evin içinde oturulacak durum kalmadı.”

AFAD EKİPLERİ GECE YARISI TAHLİYE YAPTI

AFAD ekipleri, Davutlar mahallesindeki evleri tek tek gezerek, ağır hasarlı olanların içerde kalmaması uyarısında ve tahliye olmaları bulunarak, acil yardım için beklemeye koyuldu.

Deprem sonrasında saat 04.40 sularında Hekimhan Belediye başkanı Ali Seydi Millioğulları, “Genelde çatlaklar çok. İnsanların evlerindeki mutfaklar yıkılmış, eşyaları, erzakları yıkılmış. Vatandaşlarımız korku ve panik içerisindeler, insanlar sokaktalar. Deprem üssü olan Dursunlu Mahallesinde 250 ile 300 arasında ev bulunuyor. Oturulamayacak çok sayıda ev bulunuyor” şeklinde bilgi verdi.

AFAD EKİPLERİNDEN “EVLERİNİZE GİRMEYİN” UYARISI

Deprem sonrasında saat 04.45 sularında AFAD Arama-Kurtarma Ekip Şefi Mustafa Türker, mahalle meydanında toplanan vatandaşları uyararak, “Bu afet gününde yanınızda olmak istedik. Yaralı ve can kaybımız yoktur. Maddi hasarla bu afeti atlatacağız. Teknik olarak bu şekilde etkili bir depremden sonra 1 ve 2 gün hasarlı binalarda bulunmamak en sağlıklısıdır. Çünkü artçılar devam eder. Bazen artçı depremler, öncü depremden daha fazla şiddette veya daha az şiddette gelebilir. Bunun garantisi yoktur. O yüzden tedbiren hasarlı binaların içerisinde veya hasar alması, artması muhtemel binaların içerisinde şuanda durmamamız lazım. Her hangi acil bir durum varsa, biz önlem ve tedarik noktasında gereken çalışmaları yapacağız. Vatandaşlarımızdan şuandan itibaren evlerin içinde bulunmamalarını istiyoruz” dedi.

“PANİK İÇİNDE KALDIK, EVDE ÇOCUKLARIMIZI DA UNUTTUK”

Saat 05. 10 sularında deprem esnasında korku ve panik içinde kalan vatandaşlar yaşadıkları durumu şu sözlerle dile getirdiler;

-“Depremin etkisi ile silkelendik. Beşik gibi bizi salladı, resmen dünya başımıza yıkıldı sandık. Şok içinde ne yaptığımızı bilmedik, çocuklarımız korkudan bayıldı. Dışarı çıkardığımız çocuklarımız ağladılar, panik içerisinde ne yaptığımızı bilemedik. Durumumuz vahim.”

-“Aşırı bir sallanma oldu, sonra kerpiç parçaları başımıza geldi. Panik halde çocukları alıp dışarı çıkardık.”

-“ Uyku halindeydim, başıma topraklar gelince ayıktım. Telaşla ne yaptığımızı bilmedik, Çocuklarımızın kimisini dışarı çıkardık kimisi içeride kaldı.”

“2 GÜNDÜR HAYVANLARDA GARİP SESLER ÇIKIYORDU”

Depremin merkez üssü olan Dursunlu Mahallesinde vatandaşlar, mahallelerdeki inek ve köpeklerin son 2 günden beri garip sesler ve garip tepkiler vermeye başladığını, bunu deprem meydana geldikten sonra hayvanların depremi önceden sezdiklerini anladıklarını dile getirdiler.

Vatandaşlar bu konudaki iddialarını şu şekilde dile getirdiler;

-“Besi damında inekler durduk yere bar bar bağrışıyordu. Bu durum 2-3 gündür devam ediyor.”

-“Hayvanlar, bağlı oldukları yerde 2 gündür bağırıyorlar, köpekler havlıyor. Yer sanki zingir zingir (gümbür gümbür) oynuyordu. 2 gündür hayvanlardaki bu garipliği hissediyorduk. Hayvanlarda bir gerginlik ve stres vardı”

GÜNDÜZ SAATLERİNDE DEPREMİN ETKİSİ NETLEŞTİ

Deprem bölgesinde saat 06.00’dan itibaren evlerdeki hasarlar ve duvarlardaki yarıklar daha belirgin olarak görünmeye başlandı. Hasarlı evlerin daha çok eski kerpiç evler olduğu gözlendi. Bazı evlerin duvarları yıkılırken, evlerde büyük çoğunlukta yarıklar oluştuğu gözlendi. Yeni yapılan betonarme evlerin ise depremden etkilenmediği görüldü. Depremin etkisini Dursunlu Mahallesi ile birlikte Karadere, Güzelyurt, Sarıkız, Söğüt, Güzelyayla, Kocaözü, Girmana ve Arıçlı Mahalleleri ile bağlı küçük küme evlerde etkisini gösterdiği görüldü. Depremin etkili olduğu tüm bölgelerde ağır hasarlı ve kullanılamaz evler oluşurken, evlerin büyük çoğunluğunda hafif hasar oluştu.

Depremin etkisini i gösterdiği bölgelerden birisi olan Güzelyurt Mahallesindeki merkez caminin minaresinin de hasar gördüğü belirlendi.

BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİ ÇALIŞMALARA DESTEK VERDİ

AFAD İl Müdürü Hamza Demiralp ve müdürlük teknik ekipleri de sabah saatlerinden itibaren bölgeye gelerek, çalışmaları koordine edip, vatandaşlarla görüştüler ve acil ihtiyaçları belirlemeye çalıştılar.

Sabah saat 06.00’dan itibaren Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekiplerde deprem bölgesine gelerek çalışmalara destek vererek AFAD ile birlikte çalışma yürüttü. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Hanifi Acar ve beraberindeki büyükşehir yöneticileri, vatandaşların mağduriyetinin engellenmesine yönelik ekmek ve yemek ihtiyacını giderirken, olası çalışmalar içinde ekiplerini hazır beklettiler.

AĞIR HASARLI EN AZ 100 EV VAR

Depremin etkili olduğu Dursunlu Mahallesi ile birlikte Karadere, Güzelyurt, Sarıkız, Söğüt, Güzelyayla, Kocaözü, Girmana ve Arıçlı Mahallelerinde en az ağır hasarlı ve oturulamayacak durumda olan en az 100 ev bulunuyor. Buna göre, Dursunlu’da 25, karadere7de 5, Güzelyurt’ta 20, Sarıkız’da 5, Söğüt’te 10, Güzelyayla’da 5, Kocaözü’nde 5, Girmana’da 3 evin ağır hasarlı olduğu, bu sayıların yapılan ilk gözlem incelemelerine göre belirlendiği ve teknik ekiplerin çalışması sonucunda ağır hasarlı ev sayısının artabileceği belirtilirken, bölgede depremden etkilenen hafif hasarlı ev sayısının ise bini bulabileceği tahmin ediliyor.

HASAR TESPİT EKİPLERİ ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Deprem nedeniyle oluşan hasarların tespiti için bölgeye AFAD tarafından 3 teknik ekip görevlendirilirken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’de hasar tespit çalışmaları için bölgeye ekiplerini gönderdi.

AFAD İl Müdürlüğü, vatandaşların acil ihtiyaçları için bölgeye 1 kamyon çadır getirerek, talep eden vatandaşlara dağıttı ve kurulumunu sağladı.

“DEVLET VATANDAŞIMIZIN YANINDADIR”

Çalışmaları yerinde koordine eden AFAD İl Müdürü Hamza Demiralp, saat 12.00 sularında gazetecilere yaptığı açıklama da; “29 Kasım’da saat 02.28’de Hekimhan ilçesine bağlı Dursunlu merkezinde 5.1 şiddetinde bir depremimiz meydan geldi. Dursunlu merkez olmak üzere civardaki Girmana, Kocaözü, Dursunlu, Karadere, Güzelyurt, Sarıkız, Yayladamı, Söğüt, ve Güzelyayla’da da etkisini gösterdi. Deprem 5.1 şiddetinde olunca civar ilçe ve illerde de hissedildi. AFAD ekiplerimiz ile birlikte Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz, Belediye Meclis Üyelerimiz, AK Parti ilçe başkanımız ve muhtarlarımız buradalar. Deprem sonrasında ekiplerimiz bölgeye intikal ettiler. En sevindirici yanı can kaybı yoktur. En büyük hasar Dursunlu mahallesinde. Bu mahallede yüzde 50’ye yakın bir hasar söz konusu. Çok küçük hasarda var, büyük hasarda var. AFAD teknik ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına başladılar. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de çalışma yapacaklar. Hasar tespit çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yapacağız. AFAD olarak bölgeye çadır takviyemizi yaptık. Gerekli tüm tedbirleri alıyoruz ve alacağız. Devlet olarak vatandaşımızın yanındayız. Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent Tüfenkçi ve Sayın Malatya milletvekillerimiz, sayın valimiz, sayın büyükşehir Belediye Başkanımız, AK Parti il başkanımız çalışmaları adım adım takip ediyorlar ve sürekli bilgi alıyorlar. Resmi olmayan ilk tespitler göre, oturulamayacak durumda yaklaşık 100 ev bulunuyor. Çalışmalar devam ediyor. Resmi tespit çalışmalarımızın ardından rakamlar ortaya çıkacaktır” şeklinde konuştu.

“BÖLGEDE ÇOK SAYIDA ESKİ KERPİÇ EV BULUNUYOR, HASAR BU EVLERDE”

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Hanifi Acar, “Dursunlu merkez olduğu için burada bir koordinasyon merkezi kurduk. Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatları ile sabah saatlerinden itibaren bölgedeyiz. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ekmek ve sıcak yemek ikramında bulunduk. Bölgede çok eski kerpiç evler var. Bu evlerde çatlaklar oluştuğu için şuana kadar yaklaşık 100 evde oturulamayacağı belirlendi. Bu sayı artabilir. Devletimiz bütün gücüyle hemşerilerimizin yanındadır. İnanıyorum ki, bu sıkıntı en kısa sürede atlatılacaktır” şeklinde konuştu.

HABER- FOTOĞRAFLAR: Burhan KARADUMAN