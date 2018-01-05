“Yerel Kodlara Uygun Etkinlikler Yaptık”

Kasım ayında gerçekleştirilen ve bütçesinin 3 milyon TL olduğu öne sürülen 7. Malatya Uluslararası Film Festivali’nin Direktörü Suat Köçer, 7.Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında Azerbaycanlı ünlü yönetmen Elçin Musaoğlu tarafından çekilen ’15 Temmuz Belgeseli’nin galasının Malatya’da yapılacağını söyledi.

Köçer, Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında, festival çatısı altında her yıl bir belgeselin çekilmesi yeniliğini getirdiklerini belirtti.

7.Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında 15 Temmuz’u konu alan ‘Türkiye benimde vatanım’ belgeselinin çekildiğini aktaran Köçer, “Belgeselin yönetmenliğini Azerbaycanlı ünlü yönetmen Elçin Musaoğlu yaptı. Musaoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin olduğu gece Türkiye ve Azerbaycan’da yaşayan Azerbaycanlıların bu olayı nasıl gördüklerini, neler hissettiklerini ve Türkiye’deki Azerbaycanlıların nasıl Türklerle beraber sokağa dökülerek, darbecilerle çatıştıklarını çok çarpıcı bir dille anlatıyor” dedi.

Köçer, belgeselin özel bir galayla gösterileceğini, gala sonrasında da halka açık gösterimlerle sinemaseverlerle paylaşacaklarını kaydederek, “Belgeselin galasına Azerbaycan’dan özel misafirler ile Türkiye’den sinemacılar katılacak. Bu belgeselin hem içerik hem de taşıdığı anlam açısından yerini bulacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“FESTİVALE YOĞUN BİR İLGİ VARDI”

Köçer, 7.Malatya Uluslararası Film Festivali hem organizasyon hem de içerik noktasında iyi geçtiğini ifade ederek, “Hedeflediğimiz noktada bir festival oldu. Misafirlerimizin ve dışarıdan yapılan yorumlar festivalin bu sene çok iyi geçtiği yönünde” dedi.

Festivallerin düzenlenmesindeki en temel amacın yeni filmler seyirciyle buluşturmak olduğunu dile getiren Köçer, şunları söyledi:

“7.Malatya Uluslararası Film Festivali’nin misyonuna uygun bir tablo ortaya çıkarttı. Malatya’da 4 salonda filmler gösterildi ve yüzde 84 doluluk oranı vardı. Bu Malatya ve festival adına çok iyi bir rakam. Bazı filmlerde uzun kuyruklar oluştu. Bazı filmlerde yer kalmadı. Malatyalı sinemaseverler bu anlamda festivale yoğun bir ilgi gösterdi. 4 salonda dışında Malatya’da ‘Belki köye bir film gelir’ başlığı altında filmler gösterdik. Yoğun bir ilgi olmasından dolayı planlarımızın dışına çıkarak, bazı filmleri ikişer seansta gösterdik. Ayrıca bu sene ‘Festival geldi’ adı altında bir yeniliğimiz vardı. Çeşitli sebeplerden dolayı festivale gelemeyen seyirciler için, festivali onların ayağına götürdük. Down sendromlu, Çocuk Esirgeme Kurumunda kalan ve kronik hastalık nedeniyle hastanede tedavi gören çocuklar, konteynır kentteki Suriyeli misafirler, Huzurevi’ndeki büyüklerimiz için film gösterimleri yaptık. Hem salon hem de festival dışındaki gösterimlerde yoğun bir ilgi vardı. Bu açından da festivalin amacına ulaştığını gururla, mutlulukla söyleyebilirim.”

“YEREL KODLARA UYGUN ETKİNLİKLER YAPTIK”

Köçer, Malatya Film Festivali’nin yerliliğe ve yerelliğe çok önem verdiğine dikkat çekerek, “Gösterdiğimiz filmler, davet ettiğimiz konuklar, bazı etkinlikler bu iddiamızın yerini bulduğunu gösteriyor. Türkiye’de ilk defa bir festivalin Türkiye’nin yerel kodlarını tartışan, konuşan ve bununla ilgili çözüm yolları arayan bir platformu oluşturduğuna şahit olduk. Bununla beraber festivalin içeriğinde de yine bu yerel kodlara uygun bir takım etkinlikler yaptık. Halit Refiğ’in çok özel iki filmi; “Teyzem” ve “Karılar Koğuşu” filmlerini gösterdik ve sonrasında da Halit Refiğ’in sineması üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik. Türkiye sinemasının yeni dört örneğini panorama bölümünde gösterdik. Bu dört filmin ortak noktası da yönetmenlerin, Türkiye’nin kadim kültürüne ve yerel kodlarına sahip çıkan bir anlayışla bu filmleri çekmiş olmalarıydı. Türkiye’de ‘yerel kodlar’ sempozyumundan başlayarak, festivalin sürecini de içine katan ciddi bir süreç gerçekleşti” diye konuştu.

“SON DERECE RENKLİ VE EĞLENCELİ BİR FESTİVAL OLDU”

Köçer, 7.Malatya Uluslararası Film Festivali’nde renkli görüntülerin oluştuğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Festivalde güzel ilkler oldu. İran sinemasının usta yönetmenlerinden Rakhshan Banietemad ile ‘Mavi Yaşmaklı’ filminde birlikte oynadıkları Fatemeh Motamed Arya’nın ilk defa Malatya’da bir araya gelmeleri çok önemliydi. Malatyalı olup ilk defa Malatya’ya gelen oyuncuların olması bizleri çok mutlu etti. Malatya’da çekilen ‘Murtaza’ filminin başrol oyuncusu İncinur Daşdemir’in ‘Umut Vadeden Kadın Oyuncu Kristal Kayısı Ödülü’nü alması da bizim için güzel bir tevafuk oldu. Son derece renkli ve son derece eğlenceli bir festival oldu. Hem nitelik bakımından hem seyirlik açısından keyifli, verimli, dolu dolu bir festival geçirdiğimizi düşünüyorum.”

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com