Yerel TV’ye RTÜK’ten Perinçek Uyarısı

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in katıldığı programdaki sözleri nedeniyle, RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu), TV Malatya’nın “uyarılmasını” kararlaştırdı.

İP Genel Başkanı Perinçek, 17 Nisan 2005 tarihinde TV Malatya’da “Aklın Yolu” programına konuk olmuştu.

RTÜK İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın, söz konusu programla ilgili 20 Eylül 2005 tarihli inceleme raporunu izlediği, bu programda Perinçek’in “ABD, Tayyip Erbakan’ı Başbakan yapma, Abdullah Gül’ü Dışişleri Bakanı yapma kararı verdi. Ne zaman söylüyorum? 97 yılında söylüyorum. Anavatan ve Doğru Yol Partisinden Amerika vazgeçiyor ve tek başına iktidara getirecek. Başbakanlığa da Tayyip Erdoğan’ı yapacağı belli oldu.. Demek ki, bunun seçimle meçimle ilgisi yok. Bakın bunların hiçbiri seçim değil, bunlar tiyatro. Bakın Tayyip Erdoğan hükümeti meşrudur, seçimle iş başına gelmiştir dediğimiz an Damat Ferit açısından bakıyoruz. Bakın, bütün hukuki bilgi, belge dediğiniz hepsi bir tek Doğu Perinçek açıklayabildiği için Doğu Perinçek’çe açıklanmıştır. O bizim gücümüz, birikimimiz ve cesaretimiz. Yani İP olarak satılmış olmamakla ve satın alınmamakla ilgili şeylerdir. İşçi Partisi’ni kimse satın alamaz.” şeklindeki sözler söylediği yeraldı.

Böylece, “Kişilerin manevi şahsiyetlerine eleştiri sınırları ödesinde saldırıda bulunulmaması, cevap ve düzeltme haklarına saygılı olunması, soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberlerin soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olunmaksızın yayınlanmaması, saklı kalması kaydıyla verilen kamu yararı ciddi bir biçimde gerektirmedikçe yayınlanmaması” ilkesinin ihlal edildiğinin üst kurulca tesbit edildiği, bu nedenle TV Malatya’nın uyarılmasına karar verildiği, ihlalin tekrarlanması halinde programın yayınının bir ila on iki kez arasında durdurulacağı belirtildi.

RTÜK Avukatı Özger Sezen imzasıyla, TV Malatya’ya gönderilen 6 Şubat tarihli yazıda, uyarının tebligden itibaren onbeş gün içinde ihlal konusu programın başında okunmak ve okunur şekilde yazılı olarak kamuoyuna duyurulması da bildirilirken, söz konusu kararın RTÜK’ün 30 Ocak 2006’daki toplantısında alındığı da belirtildi.