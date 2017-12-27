Yeşilyurt Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından personele yönelik ‘Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler’ başlığı altında düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Seminerinde Yeşilyurt Belediyesinin kent sakinleriyle iletişim stratejisi, personellerin halkla ilişkilerdeki tutumu ve kaliteli yönetim üzerine eğitimler verildi.

Medeniyet ve Sanat Araştırmalar Merkezinde gerçekleşen Hizmet İçi Eğitim Seminerinde sunum yapan İnönü Üniversitesi Battalgazi Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Cumali Aydoğan, halkla ilişkiler ve iletişim, halkın görüşlerini belirlemede yol ve yöntemler, halka dönük yönetim anlayışı, kamu personelinin etik davranışı ve ilkeleri, halkla ilişkilerde ortaya çıkan sorunlar ve çözüm yolları ile kaliteli yönetim için yapılması gerekenleri anlattı.

“HEMŞERİLERİMİZLE ARAMIZDAKİ İLETİŞİMİ GÜÇLÜ TUTMAYA ÖNEM VERİYORUZ”

Vatandaşlarla sürekli iç içe olan bir kurum olarak halkla ilişkilere ciddi önem verdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güner, “Yeşilyurt Belediyesi olarak vatandaşlarımızla aramızdaki iletişimin güçlü kılınmasına her zaman önem veriyoruz. Yapılan hizmet ve yatırımları tam anlamı ile halkla paylaşmalı ve anlatmaya önem veren bir hizmet anlayışımızdır ancak bunu daha güçlü hale getirmemiz gerekiyor. Halkla anlatmak bir bakıma halka hesap vermektir. Hizmetlerimizin ana hedef kitlesini oluşturan kent sakinlerimizle şeffaflık anlayışı temelinde sürekli ve etkili bir iletişimle birlikte başarılı bir iletişim stratejisini yakalayabiliriz. Hemşerilerimize en yakın hizmet birimi olan yerel yönetimlerin, halkı memnun ve mutlu etme, onun güvenini ve desteğini kazanma gibi vazgeçilmez sorumlulukları vardır. Hiç şüphesiz halkla ilişkilerin güçlü kılınması için etkili iletişim kanallarının güçlü, diri ve canlı tutulmasından gerekmektedir. Bunu da motivasyonu yüksek, iletişim becerilerine ve takım bilincine sahip personellerle sağlayabiliriz. Bu eğitimler, personelimizin yeni bilgiler öğrenmesine katkı sunarken, halkla olan ilişkilerimizin daha başarılı olmasına zemin oluşturmaktadır. İlçemizde ikamet eden bütün vatandaşlarımızla aramızda kurduğumuz iletişim ve hesap verebilme mekanizmasını her daim güçlü tutmak adına, bu iletişimi sağlayan personellerimizin eğitimine önem veriyoruz. ‘Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler’ başlığı altında düzenlediğimiz eğitim çalışmasında sunum yapan Cumali Aydoğan hocamıza ise çok teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

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