“Yerel Yönetimlere Önemli Görevler Düşüyor”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Yeşilyurt Belediyesinin çevre ve insan sağlığının korunması ile doğaya sahip çıkmak amacıyla ilçeye kazandıracağı ‘Ambalaj Atığı Toplama Ayırma’ tesisinin temel atma törenine katıldı. 9 dönümlük alanda ‘Atık Getirme Merkezi’ ve ‘70 Kwp’lik Güneş Enerji Santralli Sundurma’ tesislerinin de yer alacağı, toplam maliyeti 7 milyon 499 bin TL olan bu dev yatırım, doğal kaynakların yaşanabilir ve sürdürülebilir olarak korunmasını hedefliyor.

“AMACIMIZ; GELECEK NESİLLERE SAĞLIKLI VE YAŞANABİLİR BİR DÜNYA BIRAKMAK”

Temel atma töreninin açılış konuşmasını yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, gelecek nesillere sağlıklı ve huzurlu bir Yeşilyurt, yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla çevre sağlığına yönelik fiziki yatırımlar ve eğitim faaliyetlerine önem verdiklerini söyledi.

“ÇEVREMİZE VE DOĞAMIZA SAHİP ÇIKACAK KIYMETLİ BİR YATIRIMIN TEMELİNİ ATIYORUZ”

‘Ambalaj Atığı Toplama-Ayırma’ tesisi ile aynı alanda faaliyete sunulacak ‘Atık Getirme Merkezi’ ve ‘70 Kwp’lik Güneş Enerji Santralli Sundurma’ projesinin maliyetinin 7 Milyon 499 bin TL olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Polat, “AK Belediyeciliğin farkı tüm kentlerimizde olduğu gibi Malatya’da yaşanmaya devam ediyor. Malatya Büyükşehir Belediyemizin kontrolünde merkez ve ilçe belediyeler olarak kentimizin dört bir tarafını şantiye alanına çevirdik. AK Belediyeciliğin temel mantığı millete hizmet etmektir, bizlerde hizmetlerimizi Halka ve Hakka dayanarak yapmaktayız. Yeşilyurt Belediyesi olarak 7/24 mesai mefhumu bilmeden ilçemizi sağlıklı, planlı ve sorunsuz bir şekilde büyütmek adına çaba sarf ediyoruz. Doğası ve yeşil alanlarıyla ünlü ilçemizin var olan potansiyelini gelecek nesillere taşımak, insan ve doğa sağlığına verdiğimiz önemi ortaya koymak adına bugün kıymetli bir yatırımın temelini atacağız. Biz doğaya önem veren, insan sağlığını her şeyin üstünde tutan bir hizmet felsefesiyle hemşerilerimize hizmet ediyoruz. İstanbul ve Ankara başta olmak üzer Büyükşehir Belediyemize baktığımız zaman atık ayrıştırma tesisi konusunda adımlar attıklarını görmekteyiz. Yerel yönetimlerde asıl yarışın sosyal, kültürel ve çevresel projelerde olduğu gerçeğinden yola çıkarak Türkiye’de örnek Belediye olma hedefinde olan Yeşilyurt Belediyesi olarak bu alanlarda farkımızı ortaya koymalıyız. İnsan ve çevre sağlığını koruyacak önlemleri almadığımız müddetçe diğer hizmetlerimizin hiçbir anlamı olmaz. Biz çevreci bir belediyeyiz ve bunu örnek yatırımlarımız ve faaliyetlerimizle ortaya koyarken, üzerimize düşen sorumlulukları layıkıyla yerine getiriyoruz. Bilindiği üzere katı atık yönetim sisteminde yapılan bir değişiklik ile ambalaj atıklarının toplanması belediyelerin sorumluluğuna verildi, oluşan atıkların çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden imha edilmesi yerel yönetimlerin mali yapılarını da yakından ilgilendirmektedir. Ambalaj atıkları çöp değildir, yönetmeliğe uygun bir biçimde yönetilmelidir. Değişen tüketim alışkanlıkları sonucunda üretilen atık miktarının gün geçtikçe çoğalması nedeniyle önlemler almak amacıyla bu tesisi hizmete sunacağız. Bu dev yatırımın temel hedefi; atıkların kaynağında ayrıştırılarak geri kazanılması, çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi ve yenilenebilir enerji kaynağı olan Güneş enerjisinden elektrik enerjisinin kazanımını sağlamaktır. 70 Kwp’lik Güneş Enerji Santrali Sundurma projesiyle de tesis kendi enerjisini sağlayacak, kalan fazla enerjiyi de şebekeye satacağız. 14 farklı atık grubunun toplanmasını sağlayacak Atık Getirme Merkezini de 9 dönümlük alanda faaliyete sunacağız ve toplanacak ambalaj atıkları kendi tesisimizde değerlendirilmesini sağlarken, diğer atıkları da lisanslı firmalara teslim ederek doğaya atılmadan geri dönüşümünü sağlamış olacağız. Gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakılması hedefi doğrultusunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesini desteklemek, çevre ve doğamıza sahip çıkmak amacıyla hizmete sunacağımız bu değerli yatırım Ülkemize, Malatya’mıza ve İlçemize şimdide hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“TESİSİMİZİ AĞUSTOS AYINDA HİZMETE SUNACAĞIZ”

Bu yılın Ağustos ayında hizmete sunulacak tesislerin günlük 120 ton ambalaj atığı işleme kapasitesine sahip olacağını hatırlatan Başkan Polat, “Malatya’nın gelişmişlik seviyesini ortaya koyulmasını sağlayacak bu önemli tesisimiz faaliyete geçtiği zaman bir yılda yaklaşık 6 bin ton karışık ambalaj atığı toplanmasını, 68 bin 863 ağacın kesilmesini ve 281 dekar orman alanının korunması hedeflenirken yaklaşık 5 bin 500 konutun elektrik enerjisine eş değer enerji tasarrufu elde etmiş olacağız. Burada toplanan atıkların yerinde ayrıştırıp tekrardan ekonomiye kazandırmak çevreye olan bir katkıdır, kâğıtların tekrardan üretime dönüşümü sağlamak ağaç kesilmesini önlemek demektir. ” dedi.

“ÇER-ÇÖP PROJEMİZLE 7 BİN 365 TON AMBALAJ ATIĞI EKONOMİYE KAZANDIRILDI”

Yeşilyurt’un doğal güzelliklerini ve yeşil alanlarını korumak, çevre ve doğanın gelecek açısından önemini insanlara anlatılmasını sağlayacak örnek projeler uyguladıklarına değinen Başkan Polat, “2014 yılında başlattığımız ve birçok yerel yönetimin örnek aldığı ‘Çer-Çöp’ projemiz kapsamında 42 farklı noktada hizmet veren Geri Dönüşüm Evleri sayesinde topladığımız atıklar, çöp olmaktan kurtarılarak, hem doğal kaynaklar korunuyor, hem de ekonomiye yeniden kazandırılmaktadır. Proje sayesinde 7 bin 365 ton karışık ambalaj atığı yeniden ekonomiye kazandırılırken, yaklaşık 70 bin ağacın kesilmesi önlenmiş, 344 dekar orman alanının da korunması sağlanmıştır. Yaklaşık 6 bin 928 konutun bir yıllık elektrik enerjisi sağlanırken, 145 bin 827 ton sera gazının da atmosfere salınması da engellenmiş oldu. Çevreye duyarlı bilinçli bir nesil yetiştirme amacıyla ‘Çer-Çöp Atık Geri Kazanım Projesi’ bilgilendirme eğitim çalışmalarımız kapsamında 375 okulumuzda 49 bin 498 öğrencimize eğitim verdik. İki adet Mobil Geri Dönüşüm Aracımızla ilçemizin farklı bölgelerinde eğitim gezileri düzenliyoruz” dedi.

“TÜRKİYE’YE ÖRNEK TEŞKİL EDECEK ÖNEMLİ BİR YATIRIMIN TEMELİNİ ATIYORUZ”

Yeşilyurt Belediyesinin Malatya’ya çok önemli bir yatırım kazandırdığını ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, “Malatya alt ve üst yapı, sosyal, kültürel, sağlık ve çevresel yatırımlarla her alanda gelişimi sürdürmektedir. Şehrimizi bir bütün halinde görüp, yüz bin ve 50 bin ölçekli planlarla kentimizin geleceğine yönelik temel kararlar alınmaktadır. Malatya’yı her boyutuyla geliştirmek için zorundayız ancak soluduğumuz havanın temiz kalabilmesi için ciddi yatırımlar gerekmektedir. Kent yaşamlarının oluşturduğu atıkların arıtma tesislerinde yenilebilir enerjiye dönüştürülmesi, geri dönüşümü sağlıklı bir şekilde yapmak, çevre ve insan sağlığını tehdit etmeden bertaraf edilmesi önemlidir. Türkiye’ye örnek teşkil edecek çok önemli bir yatırımın temelini bugün atıyoruz. Yeşilyurt Belediye Başkanımızı ve ekibini bu duyarlı ve hassas hizmetlerinden dolayı tebrik ediyorum. Bizler çevre ve doğaya saygılı hizmetler üretirken, yaşanabilir park alanlarını artırma anlamındaki mücadelemize devam edeceğiz. Malatya peyzaj düzenlemeleri ve yeşil alanlarıyla çok şanslı bir kenttir.” dedi.

“AK PARTİMİZİN HER İCRAATI DEVRİM NİTELİĞİNDEDİR”

AKP Milletvekili Mustafa Şahin’de, Malatya’da Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere AKP’li merkez ve ilçe belediyelerin hizmetlerinden gurur duyduklarını ifade ederken şunları söyledi; “ Belediyelerimizin yapmış oldukları ileri düzeyde, milletimizin hayrına olan hizmetler noktasında daha güzellerini yapmayı Cenabı Allah bizlere nasip etsin. AK Partimizin her icraatı devrim niteliğindedir. Malatya’nın 2014 yılında Büyükşehir statüsüne kavuşması bu devrimlerin başlangıcıydı. AK Parti’li belediyelerimizin kendi alanlarında yapmış oldukları hizmetlerin bir bütünlük içerisinde olması, ortak aklı kullanmaları milletimizin layık olduğu hizmetlerin gelmesine vesile olmaktadır. Çevre ve doğanın korunmasını sağlayacak böylesine değerli bir yatırımın Yeşilyurt’a kazandırılmasında büyük emek sarf eden Belediye Başkanımızı ve ekibini canı gönülden tebrik eder, kutlarım” şeklinde konuştu.

“EVSEL ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜNÜ DESTEKLEMEK HEPİMİZİN GÖREVİ”

Vali Ali Kaban ise, ‘Ambalaj Atığı Toplama Ayırma’ tesisinin Malatya’ya kazandırılacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdiği konuşmasında, “Evsel atıkların ayrıştırılması ve tekrardan hayata kazandırılması süreçlerine canı gönülden destek vermemiz gerekiyor. Özellikle su israfını önleyecek tedbirleri almamız lazım, hepimizin bu konuda duyarlı olması gereken bir dönemden geçiyoruz. Malatya’da sulama suyu sıkıntı çekiyoruz, MASKİ’nin başarılı çalışmaları olmazsa içme suyunda ciddi sıkıntılar yaşanabilirdi. Hayatı tüketmememiz gerekiyor. Bugün temelini atacağımız bu tesisimizde bu açıdan büyük önem taşımaktadır, emeği geçen başta Belediye Başkanımız olmak üzere Yeşilyurt Belediyesinin tüm çalışanlarına teşekkür ederim” dedi.

“BİZE EMANET EDİLEN DOĞAYI GELECEK NESİLLERE LAYIKIYLA DEVR EDEBİLMEK BOYNUMUZUN BORCUDUR”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’de, çevre ve doğanın korunmasına yönelik projeleri ve yatırımlarından dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı tebrik etti.

Ambalaj Atığı Toplama- Ayırma Tesisinin çevre ve insan sağlığının korunması aşamasında önemli görevler üstleneceğini ifade eden Bakan Tüfenkci, “ İsraf etmemek için, dünyamızın kaynaklarını daha iyi kullanmak için ve çocuklarımıza daha güzel bir miras bırakmak için atık yönetimini daha iyi planlamamız gerekiyor. Planlama ve yönetimi iyi yapamazsak evsel atıklar başta olmak üzere sanayi ve üretim alanlarıyla çevreye kirletmiş oluruz. Cumhurbaşkanımızın saygıdeğer eşi Emine Erdoğan hanımefendi ilk günden beri çok önemli sosyal sorumluluk projeleriyle ülkemizin atık sorunlarına çözümler getirdi. Sayın Emine Erdoğan’ın başlattığı‘Sıfır Atık’ projesi bu açıdan çok anlamlıdır. İsraftan kaçınmayı öğütleyen inancın ve kültürlerin çocukları olarak dünyaya örnek olmak zorundayız. Bugün temelini atacağımız Ambalaj Atığı Toplama- Ayırma Tesisimizin Malatya’mız ve Yeşilyurt’umuz için önemli bir adım olarak görüyoruz. Malatya’da atık sorunlarına çözüm bulmak adına Büyükşehir Belediyemizin önderliğinde ciddi yatırımları yapılmaktadır, Yeşilyurt Belediyemizde bu atıkları değerlendirmek, ekonomiye tekrardan kazandırmak, çevre ve doğanın temiz kalmasını sağlayacak ciddi bir yatırımı ilçeye kazandıracak. Bu tesislerimizde ayrıca görev yapacak 30’a yakın personelimizin de iş ve aşa kavuşacak olması istihdam açısından önemlidir. Bu tesisimizin ‘ Sıfır Atık ‘ projesi kapsamında hayata geçecek olması da ayrı bir önem taşımaktadır. Sıfır atık sadece bir çevre duyarlılığı değil, insanlığın geleceği adına sorumluluk taşıyan bir çalışmadır. Ülkemizde tasarruf bilincimiz ne yazık ki istenilen düzeyde değildir, israfa yönelik bir tüketim alışkanlığımız söz konusudur.2017 yılında Bakanlık olarak yaptığımız araştırmalar neticesinde ülkemizde geri dönüşüm konusunda toplumun bilinç düzeyinin düşük olduğunu tespit ettik. Toplumda farkındalığı artıracak çalışmalara ağırlık vermeliyiz, kaynak israfının azaltılması için geri dönüşüm kutularının, giysi kumbaralarının yaygınlaştırılması gerekmektedir, yerel yönetimlerimize ise önemli görevler düşmektedir. Bu konuda başarılı çalışmalar, faaliyetler ve yatırımlar yapan Yeşilyurt Belediyesini ayrıca tebrik ederim. Bize emanet edilen doğayı gelecek nesillere layıkıyla devredebilmek boynumuzun borcudur.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından ‘Ambalaj Atığı Toplama- Ayırma’ tesisinin temeli Bakan Bülent Tüfenkci ile protokol üyeleri tarafından atıldı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın ev sahipliğinde Sivas Yolu üzeri Özsan Sanayi sitesi arka kısmındaki inşaat alanında gerçekleşen temel atma törenine; Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Vali Ali Kaban, AKP Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AKP İl Başkanı Hakan Kâhtalı, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kurum, kuruluş ve meslek örgütlerinin temsilcileri, basın mensupları, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Bülten- malatyahaber.com