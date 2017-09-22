Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7’ncisi organize edilen Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında ‘Türk Sinemasında Yerel Kodlar Yerellik/Yerlilik Ekseninde Türk Sinema Tarihine Bakış’ konulu sempozyum Ramada Altın Kayısı Otel’de başladı.

Akademisyenler, sanatçılar ve Türk Sinemasının ünlü yönetmenlerinin de konuşmacı olarak katılacağı sempozyumda, ‘Türkiye’de Sinema Araştırmaları ve Yerlilik/Yerellik”, “Türk Sinemasında Yerellik; Ayşe Şasa Örneği”, “Sinemada Biçim ve Geleneksel Sanatların Yansımaları”, “Taşraya İçeriden Bakmak: Ahmet Uluçay Sineması”, “Halk Edebiyatı ve Destan Geleneğinin Sinemadaki Karşılığı”, “Yeni Türk Sinemasında Yerellik”, “İran Sinemasında Taşra ve Taşralı Temsili / Türk Sineması ile Karşılaştırmalı Bir Analiz”, “İran Sinemasındaki Yerellik Meselesi” başlıklı otumlar gerçekleştirilecek.

Sempozyumun açılışına, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ertan Mumcu ve Metin Torun, Malatya Film Festivali Direktörü Suat Köçer, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat ve çok sayıda dinleyici katıldı.

“Yerellik olmadan evrensellik olmaz”

Sempozyumun açılışında konuşan Festival Direktörü Suat Köçer, Malatya Uluslararası Film Festivali’nin çatısı altında sinemaseverleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Yerellik ve evrensellik konusunun Türk sinemasında çok tartışılan bir konu olduğuna vurgu yapan Köçer, “Sinema bu topraklara geldiği 1900 yılların başından beri kendi bulunmuş olduğu coğrafyanın değerleri ile ciddi anlamda ilişkilidir. Sorumlu bir ilişki kurdu. Geriye dönüp baktığımız da 100 yıllık süreçte bunun çok belirgin emarelerini görebiliriz. Bizim sinemamızın çok tartışılan bir meselesi var; sinema yazarlarının, sinema tarihçilerinin, Türk sineması veya Türkiye sineması adına bir kimlik problemi olduğu konusu. Dünyanın herhangi bir yerinde izlediğiniz bir filmin Türk veya Türkiye sinemasına ait olup olmadığı tartışılıyor. Bu meseleyi bilen insanların vakıf olduğu gerçek. Bu kimlik meselesinin altında 100 yıllık süreç içerisinde yerellik, ya da yerlilik kavramının yeterince ele alınmadığını görüyoruz. Festivaller Türkiye’de sinema sektörüne can veriyor, kan veriyor. Sadece seyirciyle filmleri buluşturan organizasyonlar değil, sinemaya şekil veren organizasyonlar. Malatya film festivali bu ülkenin bu coğrafyanın değerlerine, zenginliklere sahip çıkan bir anlayışla yoluna devam edecek. Bu sempozyum da 2 gün boyunca Türk sinemasında yerel kodları, sinemada yaşanan sorunlara kafa yoracağız ve kitaplaştırıp katılımcılarımıza vereceğiz. ‘Hiçbir şey yerel olmadan, evrensel olamaz diyor” ustamız Kemal Tahir. Çok anlamlı ve önemli bir söz. Sinemamızın uluslararası arenada zaaflarını ve toplumla olan sorunlu ilişkisini ifade eden çok güzel bir söz” diye konuştu.

Köçer, festivali organize eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a teşekkür etti.

Çakır: Malatya Film Festivali ilk 3 Festival arasına girdi

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da, Malatya Uluslararası Film Festivalinin düzenlenen festivaller arasında ilk 3’e giren bir festival olduğunu belirterek, “Yerel olarak bir yandan kentimizin kalkınması ve gelişmesi, sağlıklı büyümesi adına, aynı zamanda sosyalleşmesi ve kültürel değerlerin ön plana çıkması noktasında birçok projeler hazırlıyoruz. Çok önemli yatırımlar yapıyoruz. Ama insana, kültüre dokunan kentin sosyal dokusuna etki sağlayacak projeler de bizim için ayrı bir anlam ifade ediyor. Festivalimizin Malatya’ya çok ciddi manada fayda sağladığı inancındayım. Hem sektöre olan katkısı, hem de kentimize olan katkısı her iki açıdan da baktığımız zaman çok önemli.

Bunun için film festivalinin tek boyutlu değil, birçok farklı boyutla incelenmesi bizim için büyük bir anlam ifade ediyor. Malatya Film Festivalini ayrı bir yere taşıyor. Bugün sempozyumumuz da bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla biz ne kadar reytinglere önem vermeliyiz, ne kadar işin sanatsal yönüne, temellerine ve köklerine bağlı kalmalıyız? Bugün burada saygın konuklarımızın ortaya koyacağı, fikir ve yorumlarla kitaplaşmış olacak. Burada konuşulacak olan konuların Türk sineması adına çok önem arz edeceği kanaatindeyim.

Sinema sadece reyting ve taklitler üzerinden gitmemeli, sinema bizim tarihimizi, kültürümüzü, değerlerimizi yansıtabilmeli. Sinema bizim sinema olmalı. Son yıllarda İran ve Hint sineması kendi değerleri üzerinden yükseliyor ve dünyaya kendini kabul ettiriyor.

Sinema alanında bir ülkenin kimliğinin, kültürünün başka ülkeler üzerinde ne kadar etki ettiğini bilmekteyiz. ABD sinema kültürü ile dünya tek bir kültür etrafında savrulmaya başladı. Bizim arzumuz Türk sinemasının kendi değerlerini, kendi kültürünü yansıtan sağlam köklerle yükselen bir trende girmesi. Son yıllarda tekrar bir canlılığın olması, bizim film ve sinemamızın yükselişte olması ve kendini kabullendiriyor olması çok önemli.

Film festivali ile on binlerce hemşerimize ulusal ve uluslararası filmlerimizi hem merkezde hem de ilçelerimizde sunmuş olacağız. Amacımız bu sektörde Malatya olarak var olduğumuzu, bu işe önem verdiğimizi belirtmek. Konuklarımızı Malatya’da görmekten ve ağırlamaktan mutluluk duyuyorum” şeklinde konuştu.

Açılış programının ardından Sempozyumun ilk oturumuna geçildi. Oturum Başkanlığını İshak Aslan’ın yaptığı Türk Sineması ve Yerellik konulu ilk oturumda; Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı ‘Türk Sinemasında Yerellik mi, Yerellik mi?’, Barış Saydam ‘Ulusal Tarih Tezinden Ulusal Sinemaya Geçiş:1950’lerin İlk Yarısının Panoraması’, Arş. Gör. Mesut Bostan da ‘Lütfi Akad’ın Sinema Düşüncesinde Yerlilik’ konusu hakkında sinevizyon eşliğinde ayrıntılı bilgiler verdiler.

Sempozyumun öğleden sonra yapılan ve Oturum Başkanlığını Abdulhamit Güler’in yaptığı Yeşilçam’da Arayışlar konulu II. Oturumda Malatya Film Festivali Direktörü Suat Koçer ‘Yerlilik Bağlamında Türk Sinemasında Kemal Tahir Etkisi’, Yönetmen-Senarist-Yapımcı Mesut Uçakan, ‘Sinemada Manevi arayışlar ve Milli Sinema Serüveni’, Hüseyin Etil ‘Yılmaz Güney Sinemasında Bir Zamanlar Anadolu: Umut, Sürü ve Arkadaş’ konularında dinleyicilere bilgiler verdiler.

Sempozyumun bugünkü programı şöyle:

23 EYLÜL CUMARTESİ

10.00 – 12.00 3. OTURUM: TEORİ İLE PRATİK ARASINDA

Oturum Başkanı: Yar. Doç. Dr. Hediyetullah Aydeniz

Öğr. Gör. Dr. Yusuf Ziya Gökçek: “Türkiye’de Sinema Araştırmaları ve Yerlilik/Yerellik”

Öğr. Gör. Meltem İşler Sevindi: “Türk Sinemasında Yerellik; Ayşe Şasa Örneği”

Derviş Zaim: “ Sinemada Biçim ve Geleneksel Sanatların Yansımaları”

13.00 – 15.00 4. OTURUM: 90 SONRASI TÜRK SİNEMASI

Oturum Başkanı: İhsan Kabil

Hilal Turan: “Taşraya İçeriden Bakmak: Ahmet Uluçay Sineması”

Reis Çelik: “Halk Edebiyatı ve Destan Geleneğinin Sinemadaki Karşılığı”

Atalay Taşdiken: Yeni Türk Sinemasında Yerellik”

15.30 – 17.00 5. OTURUM: İRAN SİNEMASI ÖRNEĞİ

Oturum Başkanı: Faysal Soysal

Rıza Oylum: “İran Sinemasında Taşra ve Taşralı Temsili / Türk Sineması ile Karşılaştırmalı Bir Analiz”

Majid Saikh Ansari: “İran Sinemasındaki Yerellik Meselesi”

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com