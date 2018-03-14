Yeri Tarif Etti.. “FETÖ Denen Alçağın Yaptığı Bir Bina Vardı”

AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Eskimalatya’da ecdat yadigârı eserleri bir bir ayağa kaldırdıklarını ifade etti.

Milletvekili Şahin, Eskimalatya’da Battalgazi Esnaf odası Başkanlığına yeniden seçilen Adil Çulha’yı ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu ve esnafları ziyaret etti.

Eskimalatya’da hizmet veren esnafları ziyaret ederek, bereketli kazançlar dileyen Şahin, “Esnaflarımızı ziyarette birebir kendilerinin bize ilettiklerini ya da oda başkanlarımızın bize ilettikleri konuyu değerlendiriyoruz. Bu konulara ilgisiz kalma gibi bir lüksümüz yok. İster Cumhurbaşkanımızın, ister Başbakanımızın, ister Bakanlarımız nezdinde elimizden gelen gayreti gösterip, hangi konuda alakalı olursa olsun onunla alakalı elimizden gelen çabayı gösteriyoruz” dedi.

Milletvekili Şahin, Eskimalatya’da tarihi dokunun sürdürülebilmesi için çalıştıklarını ifade ederek, “Hükümetimiz ecdat yadigârı bu tarihi eserleri bir bir ayağa kaldırdık. Zaman içerisinde ister Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, ister yerel yönetimlerimiz herkes üzerine düşeni yaptı. Burası turizmin başkenti olabilecek bir mekâna haiz olması hasebiyle elimizden gelen gayreti gösterdik” diye konuştu.

Battalgazi İlçesi sınırları içerisinde bulunan eski devlet hastanesinin olduğu alanda yeni bir hastanenin yapılacağını kaydeden Şahin, “Yakın zamanda kazmayı vurup, çalışmaya başlayacağız. Sıkıntılar giderildi. Eskimalatya bölgemizde burada bir sağlık merkezinin daha donanımlı bir hastane statüsüne dönüşmesi için elimizden gelen gayreti gösterdik. FETÖ denen alçağın yapmış olduğu bir bina vardı. O binayı burada hastane hizmetlerinin verileceği bir noktada proje çalışmaları vardı. Sıkıntılar vardı ciddi çaba sarf ettik. Orayı da sağlık merkezine dönüştürerek, bu bölgede sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesini amaç edindik” dedi.

Bülten- malatyahaber.com