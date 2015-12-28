‘Yerli Yersiz’ Malatya’ya Geliyor

Türkiye Turnesi’ne çıkan Hollandalı Kraliyet Tiyatro oyuncusu Nilgün Yerli, 17 Ekim’de Malatya’da sahne alacak.

Ünlü tiyatro oyuncusu Nilgün Yerli, Türkiye Turnesi kapsamında 17 Ekim Cuma günü Sabancı Kültür Merkezi’nde oynanacak olan ‘yerli yersiz’ kabere ile sahne alacak. Yerli, “Sanat karanlıkta aydınlık, umutsuzlukta umut, korkuda cesaret olabilir” dedi. Nilgün Yerli, “Yerli-Yersiz” isimli kabare oyunu ile önyargıları yok etmek için kültürler arasında sevgi köprüsü kurmaya çalıştıklarını belirterek “İnsanların birbirlerini farkları ile sevmesi felsefesini sahneden izleyici ile paylaşan ünlü oyuncu, karamsar günlere umut oluyor” diye konuştu.

Yerli, ‘farkımızla biriz’ felsefesini dile getirirken, oyun ise akşam saat 20:00’de sahnelenecek.