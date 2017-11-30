“Yeşil Alan Veya Kültür Merkezi Olmalı”
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, yeni yapılan stat karşılığı TOKİ’ye devredilen İnönü Stadı arsasının yeşil alan ya da kültür merkezi olarak kalmasını istediklerini söyledi.
Şehrin merkezindeki İnönü Stadı arsasının akıbetiyle ilgili İHA’ya açıklamada bulunan Başkan Çakır, “Biz TOKİ’den oraya bir yapı gelmesini arzu etmiyoruz. Oranın mutlaka Malatya için bir yeşil alan veya bir kültür merkezi olmasını arzu ediyoruz” dedi.
“Bununla ilgili bir çalışmamız var”
İnönü Stadı arsası karşılığında TOKİ’ye bir arsa vermeleri gerektiğini belirten Çakır, “O bölge biliyorsunuz yeni stadın yapımı karşılığında TOKİ’ye devredilmişti. Şimdi biz ise TOKİ’den oraya bir yapı gelmesini arzu etmiyoruz. Yani herhangi bir konut alanı, herhangi bir yapılaşmanın olmasını istemiyoruz. Oranın mutlaka Malatya için bir yeşil alan veya bir kültür merkezi olmasını arzu ediyoruz. Bununla ilgili de bir çalışmamız var. TOKİ’ye daha önce bu talep iletilmişti. Biz aslında TOKİ’ye devredilen yerlerin şehrimiz için birer yeşil alan olarak kalmasını arzu ediyoruz. Aslında kültür merkezi veya sosyal tesis olarak da kullanılabilir. Bununla ilgili tekrar görüşmelerimiz var. Ama henüz bir netice alamadık. Bizim önerimiz sosyal alan veya kültürel tesis, yeşil alan olarak kalması. Ama karşılığında bir arsa vermemiz gerekiyor. Onunla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.
iha
Düşünsene ordu evine kadar uzanan bir cetral park taşı şkö yü kız lisesini müthiş olmazmı ama vizyonsuzlukla böyle kıymetli bir alan heba olacak…
şehir merkezin de insanların yürüyerek gidebileceği,çocukların yürüyerek gidip gelebileceği maç seyredeceği spor yapacağı salonlara stad lara ihtiyaç var.mevcut tesisler iyileştirilerek kullanılmaya devam edilmeli.
Peki sayın başkan madem arsa verecektiniz,başta verseydinizde yeni stad aynı yere yapılsaydı.Şehrin 20 km uzağına stadmı olur.
Fatih bey eski stadımıza maç olduğunda bu bölgede yaşayan insanların ne tür sıkıntı yaşadığından bihaber olduğunuz için böyle söylüyorsunuz. Yaya trafiği park edilen araç trafiği bu bölgeye nasıl bir yük getirdiğini anlayamazsınız. İlave olarak 25.000 üstü bir kapasitedeki bir stad o bölgede nasıl bir keşmekeş yaratırdı biliyormusunuz. Lütfen sizi aklıselime davet ediyorum. Yeni yapılan stadların hangisi şehrin göbeğinde? Yeni stadımızın yeri gayet ideal. Şehir batıya doğru gelişirken doğuya böyle bir yatırım yapılmasın çok iyi oldu. Problemler yok değil ama ivedi bir şekilde kavşak, trafik, otopark ve çevre düzenlemeler bitirilirse daha iyi olacaktır. Eski stad bölgesininde yeşil alan olmasından yanayız. Şehir parklarına her geçen gün ihtiyacımız artmakta.
Sen önce elindeki alanları bence yeşil alan olarak birak memlekette heryeri bina ettiniz be 10 katta aşağı imar vermedin be sonrada yeşil alan olsun de bırakın bu işleri allah aşkına
Yeşil alan içinde sportif ve kültürel aktivitelerin gerçekleştirilebileceği bir yer haline getirilebilir.
Kapalı türbün güçlendirilsin yeşil saha futbol için, atletizm pisti tartan pist olsun. Açık ve maraton türbünler yıkılıp yeşil alan olsun. Yüzme havuzu ve kapalı spor salonuda yerinde kalmalı.
Orayı da Abdullah Gül parkı gibi yeşillendirip bir kaç cafeye peşkeş çekerseniz hiç şaşmam. Abdullah Gül parkına kurulan bir kaç büfenin orayı nasıl işgal edip babalarının tarlaları gibi kullandıklarına hepimiz şahidiz.
Yeşil kuşak projesi kapsamında değerlendirilmeli.Yürüyüş ve bisiklet alanı olsun.Kesinlikle kafe, restoran, kebapçı, lahmacuncu, çiğköfteci olmasın içinde.Gelişmiş ülkelerdeki parkları gördünüz mü hiç?
Yeşil kuşak ne oldu Selahattin Gürkan beyyyyt Seçim vadiniz hiç bahsetmiyorsunuz
arkadasim yesil kusak burasi iste selahattin baskan burdan baslatti stadi alan kisi kendisi zaten sen bugun ki haberlere bakma. stada rezidans yapilacakti baskan cikti olmaz dedi millet guldu simdi herkes selahattin baskanin dedigini dillendiriyor yesil kusak noldu sana soyleyryim mi ataturk okulu yapildi haberin yoktur milli egitim belediyenin bitirdigi okulun dogalgazini baglatamadi bu kadar basiretsiz yonetimlerle malatya yuz yuze. selahattin baskan 7 ayda okulu yapiyor kapali spor salanunu yapiyor bir milli egitim muduru dogalgaz baglatamiyor dusunebiliyor musun.
İnönü stadı,stadyum olarak kalmalı.Yeni yapılan stadın dışında Malatyamızda bir kaç stad daha olmalı.Hep söylüyoruz,lütfen küçük düşünmeyin.İleriye bakın.İnönü stadı.Bakım ve onarımdan geçirilmeli.Depreme karşı güçlendirilmeli ve EYMS’nin dışında diğer takımların maçlarına açılmalıdır. Toki’ye verilirse maalesef bu stad yıkılr ve ranta açılır.
Sizi destekliyorum çok güzel olur. Aynı zamanda halkın kullanımına açılmalı.
stat kalsın amatör ve alt yapıya devredilsin
Tek düşünce o alan yeşil alan olmalı. Ama adam gibi ağaç dikilmeli.
Saygılarımla
Yazık oldu nostaljik stada bu yapıları koruyacağınıza yıkıyorsunuz, gençlerin top oynayacak yeşil alanlarını teker teker betonlaştırıyorsunuz ….
mehmet arkadaşımıza katılıyorum civarda bir kaç okul var ve sehrin iyi bir yerinde yıkmak kolay yıkılacagına hem hipodrum gıbı kullanılsa veya atletızm vb spor dallarına ait hizmet verse dahada ötesi malatya yla özdeşleşmiş bir tarih olarak dursa ne olur dunyanın her yerinde tüm devletler yıkacağına korumakla uğraşirken bu biz yıkmayla uğraşiyoruz
Kesinlikle başkan doğru söylüyor. Bura yeşil alan kalmalı
Evet büyükşehiriz fakat halkın merkezde spor yapabileceği bir alan yoktur.neden buraya 400 metrelik tartan pist sererek halka açık spor alanı yapmayı düşünmüyorsunuz?
Doğru söyledin