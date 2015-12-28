‘Yeşil Hilal’ Parkları

Fahri Kayahan Bulvarının alt tarafından başlayarak Tecde yoluna kadar 21 parkın yapılmasıyla hayata geçecek olan “Yeşil Hilal” Projesine farklı bir önem veren Başkan Polat, projenin kusursuz ve sorunsuz tamamlanması için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Park ve Bahçelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Güner ve İmar İşleri Müdürlüğünde görev yapan Mimar ve Mühendislerle birlikte inşaat çalışmalarının devam ettiği alanlarda incelemelerde bulunan Başkan Polat, “Yeşil alanları ve doğal hayatıyla Malatya’nın akciğeri Yeşilyurt’umuz için gece gündüz demeden çalışıyor, projeler üretiyoruz. Bu projelerimizden bir tanesi de “Yeşil Hilal” projemiz. Bu projemizi çok hızlı bir şekilde tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Yeşilyurt Belediyesi, yeşilin hâkim olduğu yeni yaşam alanları, parklar ve sosyal donatılarla Yeşil Hilal Projesi başta olmak üzere ilçenin muhtelif yerlerine yaptırdığı parklarla vatandaşlardan tam not alıyor.

Yapımı devam eden parkları ziyaret eden Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Hizmete giren ve yapımı devam eden parklarımız ilçemizin genel görüntüsüne pozitif katkı sağladığı gibi kurulduğu mahallelerin yaşam kültürüne ve hayatına farklılık kazandırıyor” dedi.

POLAT, “PARKLARIMIZI HALKIN İHTİYACINA GÖRE TASARLIYORUZ”

Başkan Polat, parkların, halkın ihtiyacına göre tasarlandığını söyleyerek, bazı parkların revize edildiğini ve Yeşilyurt’a modern yüzlü yeni parklar kazandırıldığını söyledi. Polat, “Parklarımızı halkın ihtiyacına göre tasarladık. Parklarımız eskiden olduğu gibi, sadece çocuk oyun alanı ve yeşil alanla sınırlı olmayacak. İhtiyaca göre koşu yolları, bisiklet yolları, fitness alanı, çocuk oyun alanı, spor alanlarıyla donatılıp hizmet alanı haline getiriliyor. Ağaçlandırma, çimlendirme çalışmalarına da büyük önem veriyoruz. Parklarımızın temizliğini ekiplerimiz günlük periyodik olarak yapıyor, ancak bu güzel alanların korunup kollanması için vatandaşlarımıza büyük görev düşüyor. El birliği ile bu alanları korumak ve temiz tutmak hepimizin görevidir” dedi.

KARAKAVAK VE FAHRİ KAYAHAN SAKİNLERİNDEN BAŞKAN POLAT’A TEŞEKKÜR

Vatandaşlar Karakavak ve Fahri Kayahan Bölgesinde yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Polat’a teşekkür etti. Mahalle sakinlerinden Mehmet Öz, “Sizi ve ekibinizi canı gönülden kutlarım, mahallede artan binalardan dolayı nefes alamıyorduk. Ancak yeni parklarda çocuklarımız gönüllerince eğleniyor, spor yapıyorlar. Bizlerde rahatça oturup günün yorgunluğunu atıyoruz. Parklar, kaldırımlar ve bisiklet yolu çalışmalarınızı takdirle karşılıyoruz” dedi. İncelemeler sırasında mahalle sakinlerinin şikâyet ve taleplerini dinleyen Başkan Polat, devam eden projenin detayları ve ilerde yapılacak yeni çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgiler verdi. Başkan Polat, okula giden gençler ve çocuklarla sohbet edip fotoğraf çektirdi. Yaşlı bir teyzenin park içerisine bir adet daha oturma grubu talebini geri çevirmeyen Başkan Polat, park alanlarının bakım ve temizliğini yapan görevli personellere teşekkür etti.