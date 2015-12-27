‘Yeşil Konak’ Olacak

Yeşilyurt Belediyesi, kapanan Topsöğüt, Dilek, Şahnahan, Gündüzbey ve Yeşilyurt belediye binalarını Kurban Bayramı sonrasında “Yeşil Konak” olarak hizmete açıyor.

Daha önce belediye hizmet binası olan yerler “Yeşil Konak” olarak hizmete başlayacak. Yeşilyurt, Gündüzbey, Dilek, Şahnahan ve Topsöğüt belde belediye binaları yapılan tadilat ile eğitim amaçlı “Yeşil Konak” hizmet binalarına dönüştürüldü.

Çalışmaları inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Yeşil Konaklarımız yapılan tadilat çalışmalarıyla eğitim verilebilecek sınıflar haline getirildi. İlk olarak Yeşil Konaklarımızda okul derslerine yardımcı kurslarımızı başlatacağız. Kayıtlar ile ilgili ön başvurular alınmaya başlandı. Kurban bayramından sonra çocuklarımıza, hanım kardeşlerimize hizmet vermeye başlayacak. Yeşil Konaklarımızda meslek ve hobi eğitimleri verilecek. Hizmete başlayacak olan Yeşil Konaklarımız YEKSAM (Yeşilyurt Eğitim, Kültür ve Sanat Merkezleri) bünyesinde faaliyet gösterecek. Geçmişte bu konaklarımız belediye hizmet binaları olarak kullanılıyordu. Söz verdiğimiz gibi buraları sosyal tesis olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz” dedi.