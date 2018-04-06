Yeşilçam Caddesi Ağaçlandırıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilçam Caddesinde değişim dönüşüm ve yenileme çalışmalarının büyük bölümünü tamamladı.

Yaptığı cadde ve sokak düzenlemeleriyle Türkiye’de örnek olarak gösterilen Malatya Büyükşehir Belediyesinin bu çalışmaları Malatyalıların da takdirini topluyor.

Büyükşehir Yıldıztepe ve Tandoğan Mahallelerini birleştiren Kuzey Kuşak yolunun da önemli bir parçası olan Yeşilçam Caddesinde son rötuşları yapıyor. 1.2 kilometre uzunluğundaki caddeyi Malatya’ya yakışır bir hale getiren Büyükşehir, caddede son olarak 2 metre genişliğinde açılan bisiklet yollarına beton dökecek.

Büyükşehir Belediyesi değişim dönüşüm ve yenileme çalışmaları kapsamında caddede 14 metre genişliğinde çift şerit yollar, 382 adetlik cep otoparklar, 13.920 metrekarelik kaldırım, 2 metre genişliğinde çift taraflı bisiklet yolu yaptı. Bu çalışmaların yanında caddeye ayrı bir güzellik katan 360 adet de yetişkin ağaç dikildi.

Kaldırımlara 78 adet aydınlatma direği montajı yapan Büyükşehir, orta refüje ise 37 adet LED’li aydınlatma direği montajı yaparak caddeyi ışıl ışıl bir hale getirdi. Yeşilçam caddesinde ağaçlandırmaya ayrı bir önem veren Büyükşehir, caddeye küçük fidanlar yerine büyük ağaçlardan dikti. Orta refüjün de çiçeklendirildiği cadde, yeni görüntüsüyle Malatyalıların büyük beğenisini kazandı.

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