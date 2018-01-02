Yeşilçam’da Sıra ‘İnce İşler’de..

Malatya’nın doğusunda yeni bir alt merkez olma noktasında ilerleyen Yıldıztepe ve Tandoğan Mahalleleri ile Çöşnük Kavsağını Orduzu’ya bağlayan Yeşilçam Caddesi Büyükşehir Belediyesi tarafından Malatya’nın prestij caddelerinden biri haline getiriliyor.

Altyapısı baştan aşağı yenilenen Yeşilçam Caddesinde, üstyapı çalışmaları kapsamında birinci kat asfalt serimi yapılıyor. Kaldırımlar ve cep otoparklarının büyük bölümünü tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, caddenin bundan sonra ince işlerini yapacak.

Bisiklet yolu da yapıldı

Büyükşehir Belediyesi 30 metre genişliğindeki Yeşilçam Caddesinde düzenleme çalışmaları kapsamında, 2.5 metre genişliğinde çift taraflı cep otoparklar, 1.2 metre genişliğinde çift taraflı bisiklet yolları, 3 metre genişliğinde kaldırımlar ve çift geliş gidiş yollar yaptı.

Cadde üzerinde dekoratif aydınlatma ve ağaçlandırma çalışmaları da yapacak olan Büyükşehir Belediyesi, caddeye çeşitli türlerden 360 adet ağaç dikecek.

Kuzey Kuşak yolunun en önemli parçalarından biri olan Yeşilçam Caddesi, kuşak yolunun tamamlanmasıyla birlikte şehir içi trafiğin rahatlamasında da önemli bir rol üstlenecek. Çöşnük kavşağı ile birleşen cadde bölgenin gelişimine de önemli katkılar sağlayacak.

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